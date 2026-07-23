BTSに続き今年2組目の快挙！CORTIS、2ndミニAL『GREENGREEN』が“トリプルミリオンセラー”達成 | RBB TODAY

CORTISが、驚異的なセールス記録を打ち立てた。

CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』が、“トリプルミリオンセラー”を達成した。

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7月23日、所属事務所BIGHIT MUSICは「同日、CIRCLEチャートが発表した最新週間アルバムチャートによると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』が累計販売枚数309万9000枚を達成した」と明らかにした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは、今年5月に『GREENGREEN』を発売してから11週でトリプルミリオンセラーを達成した。今年リリースされた作品のうち、累計販売枚数300万枚を突破したのは、3月にリリースされたBTSの5thフルアルバム『ARIRANG』に続き2作目となる。

CORTISはこれに先立ち、昨年発表した1stミニアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』で累計販売枚数215万枚を突破している。今回の好成績により、デビューから1年もたたずして、2作品の総販売枚数は525万枚に達した。

なお、CORTISは7月18日と19日、仁川インスパイアアリーナで初の単独ツアー「2026 CORTIS TOUR」の幕を開けた。

（記事提供＝OSEN）

◇CORTIS プロフィール

BTSやTOMORROW X TOGETHERが所属するBIGHIT MUSICから、2025年8月18日にデビューした5人組ボーイズグループ。韓国とカナダのハーフであるMARTIN、香港出身のJAMES、幼少期からキッズモデルとして活躍したJUHOON、そしてグループ最年少のSEONGHYEONとKEONHOで構成されている。作詞・作曲・振り付け・映像制作まで自ら手掛ける“ヤングクリエイタークルー”として注目を集めている。

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