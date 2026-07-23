SKE48・鎌田菜月、自身の写真を無断で使用する広告に注意喚起！ | RBB TODAY

SKE48の鎌田菜月が22日、公式Xを更新。自身の写真を無断で使用している広告があるとファンに注意喚起した。
鎌田は「鎌田がいる"痩身パッチ"広告に気をつけてください！！！名前と写真を無断で使用されたものがSNS広告に流れているようです。」と、無断で名前と写真が使われている広告があると投稿。無断使用されている広告は、鎌田の知人の母が発見し、知らせてくれたのだという。鎌田は「もしアンバサダーを任せていただける際は、もっとバンバン載せますので！ご依頼お待ちしております」とアピールした。
この投稿にファンからは「筋肉ムキムキパッチなら引っかかったかもしれません（笑）情報をありがとうございます」「良くないけどなっきぃで宣伝効果が出ると思われてたなんて有名人だ～！！」「返し方がかまただなぁ～」といったコメントが寄せられている。
※SKE48・鎌田菜月が写真を無断使用する広告へ注意喚起する投稿
SKE48・鎌田菜月、今年初の浴衣姿に「和装が似合う」「めっちゃ浴衣美人」の声 | RBB TODAY
SKE48の鎌田菜月が5月25日、インスタグラムで今年初の浴衣姿を公開。有松絞りの浴衣と日傘を身に着けた夏らしい写真をアップし、ファンから「浴衣が似合う」「和装が映える」と絶賛されている。
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SKE48・鎌田菜月、胸元にドキッとさせられる真っ赤なドレス姿！ 初写真集の裏表紙や特典画像を一挙公開 | RBB TODAY
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(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
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