乃木坂46・五百城茉央が『グラビアチャンピオン』VOL.13の表紙に初登場 | RBB TODAY

秋田書店は、グラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.13を31日（金）に発売する。

グラビアチャンピオン VOL.13 （秋田書店）

表紙を飾るのは、乃木坂46の五百城茉央。同誌へ初登場となる五百城は、巻頭超ロンググラビアに加え、現在開催中の「真夏の全国ツアー2026」への想いや、グループ加入4年半で辿り着いた新境地、自らの〝追及心〟について語った超ロングインタビューも掲載される。

乃木坂46五百城茉央ポストカードA（秋田書店）

乃木坂46五百城茉央ポストカードB（秋田書店）

五百城は表紙初登場にあたり、「おばあちゃんの家にあったような扇風機があって懐かしい気持ちになりました。浴衣を着て地元のお祭りに行くのがすごく楽しみでした」とコメントしている。また、同誌には五百城の両面ポスターが付属するなど豪華な特典も用意。

乃木坂46増田三莉音ポストカード（秋田書店）

裏表紙と巻末特大グラビアには、乃木坂46の6期生オーディションで「週刊少年チャンピオンメディア賞」を受賞した増田三莉音が2度目の登場で初の裏表紙で登場。

その他のラインナップも豪華で、グラビアクイーンの沢口愛華、人気急上昇中の新進気鋭の女優・小森香乃、グラビア界の新星・林美希が登場。さらに声優界から青山なぎと相良茉優も誌面を彩る。