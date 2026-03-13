乃木坂46・小川彩の“ピュア”な魅力を凝縮！卒業テーマの『B.L.T.』表紙公開 | RBB TODAY

24日に発売される、卒業をテーマにした写真集『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）の表紙と裏表紙、および特典ポストカードの絵柄が公開された。

同誌は、この春に高校・中学を卒業するアイドルや女優たちの姿をオール制服で切り取ったグラビア&インタビューブックだ。表紙・巻頭を飾るのは乃木坂46の小川彩。イヤーマフに手をあてて見つめる姿が採用されており、3年前の中学卒業時に同作の表紙を飾った当時のあどけなさを残しつつも、成長を感じさせる少女と大人の狭間の美しさが表現された。5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した小川も、ついに高校卒業を迎える。6期生という後輩が入り、より一層魅力が増してきた今の姿を「ピュア」に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋で何気なく過ごす様子や、公園のトランポリンでかわいく跳ねる姿など、飾らない等身大の瞬間を撮り下ろしている。

「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

裏表紙・巻末には、私立恵比寿中学の風見和香、桜井えま、仲村悠菜の同級生トリオが登場。「学校生活の思い出をもう一度」をテーマに、運動会のパン食い競争やお玉リレー競争に挑戦したり、宿泊研修のように布団にくるまったり、屋上ではしゃいだりと、3人ならではのわちゃわちゃ感にあふれるグラビアとなっている。仲良く顔を寄せ合うカットも採用され、同じ教室で学校生活を過ごしているかのような雰囲気に仕上がった。

中面には、グループ最年少の中学3年生となる乃木坂46・6期生の川端晃菜が登場。中学生らしからぬ大人びた美しい顔立ちを持つ川端にとって、記念すべき初ソログラビアとなった。思うままに髪をかわいくアレンジしてみたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪にそっと塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現。ほかにも、元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする微笑ましい瞬間がたくさん詰め込まれている。

グラビア全体を通して、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットが満載だ。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで魅せる、煌めく笑顔と切ない表情が印象的な一冊となっている。さらに、自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについて赤裸々に語ったインタビューもたっぷりと掲載されている。

同作にはほかにも、櫻坂46の中川智尋、僕が見たかった青空の八木仁愛、高嶺のなでしこの涼海すう、AKB48の白鳥沙南が登場する。

セブンネットショッピング／小川彩（乃木坂46） ポストカードA 1枚

セブンネットショッピング／小川彩（乃木坂46） ポストカードB 1枚

セブンネットショッピング／小川彩（乃木坂46） ポストカードC 1枚

セブンネットショッピング／川端晃菜（乃木坂46） ポストカード1枚

購入特典として、店舗別のポストカードも用意された。セブンネットショッピングでは小川彩（3種）、川端晃菜、八木仁愛、涼海すう、白鳥沙南（各1種）の計7種類から、ローソンエンタテインメントでは中川智尋、風見和香、桜井えま、仲村悠菜（各1種）の計4種類から選択可能だ。さらに、3月6日17時から4月30日23時59分までの購入者を対象に、抽選で特典1種につき5名へ直筆サイン入りポストカードを追加でプレゼントするキャンペーンも実施されている。

セブンネットショッピング／八木仁愛（僕が見たかった青空） ポストカード1枚

セブンネットショッピング／涼海すう（高嶺のなでしこ） ポストカード1枚

セブンネットショッピング／白鳥沙怜（AKB48） ポストカード1枚

ローソンエンタテインメント／風見和香（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

ローソンエンタテインメント／桜井えま（私立恵比寿中学） ポストカード1枚

ローソンエンタテインメント／仲村悠菜（私立恵比寿中学） ポストカード1枚