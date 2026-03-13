ミスマガ出身タレント・宮嶋くるみ、シャワールームの大胆カット収録！「おうちデート」テーマの最新電子写真集が発売決定 | RBB TODAY

タレント・宮嶋くるみの新作電子写真集『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』（文藝春秋）が、27日に発売される。それに先駆け、13日より主要電子書店にて予約受付が開始された。

同作のテーマは「おうちデート」。一軒家を一日借り切り、散歩から始まり、リビング、キッチン、ベッドルーム、バスルームへと、実際の暮らしの動線に沿って撮影が行われた。

『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』撮影：根本好伸（C）文藝春秋

リラックスした素顔から、ふと見せる大人びた表情まで、まるで隣にいるかのような親密な距離感で、成長過程にある宮嶋の現在地を切り取っている。デジタル写真集を発表するごとに表現の幅を広げており、同作もまた、今しか見ることのできない瞬間を凝縮した一冊に仕上がった。

宮嶋は「今回の撮影は、一軒家を借り切って、まるでおうちデートのような雰囲気で行いました。リラックスした表情から、少しドキッとするカットまで、今の私をぎゅっと詰め込んでいただいています。新しい一面を楽しんでもらえたら嬉しいです。これからも成長していく姿を、ぜひ見守ってください」とコメントを寄せている。

『デジタル原色美女図鑑 宮嶋くるみ おうちデート』撮影：根本好伸（C）文藝春秋

宮嶋は福島県出身の現在22歳。身長160cm、スリーサイズはB80・W58・H80。2022年に『杜の都美少女図鑑』に所属して『美少女図鑑コレクション』宮城代表を務めると、2023年には『美少女図鑑AWARD』で審査員特別賞を受賞した。さらに2024年、講談社『ミスマガジン』でベスト16に選出。現在は東京を拠点に、テレビ、WEB、CM、ナレーションなど幅広い分野で経験を重ねながら、グラビアを中心に活動の場を広げている。