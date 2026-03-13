乃木坂46メンバー5名がハッピーバースデーを合唱！新CM8本一挙公開 | RBB TODAY

ソニーネットワークコミュニケーションズが提供するインターネット接続サービス「So-net」は12日、サービス開始30周年を記念した乃木坂46とのコラボレーションキャンペーン第2弾を開始。乃木坂46が出演する新CM全8本のほか、メイキング映像とインタビュー映像も公開した。

同キャンペーンには、乃木坂46の4期生から遠藤さくらと賀喜遥香、5期生から池田瑛紗、井上和、川﨑桜の計5名が起用されている。

左から）遠藤さくら（4期生） 賀喜遥香（4期生） 池田瑛紗（5期生） 井上和（5期生） 川﨑桜（5期生）

新WEB CM「ハッピーバースデー」篇では、So-net公式キャラクターである感動モモの指揮のもと、メンバーがバースデーソングを合唱。途中から早口になる歌詞を涼しい顔で歌い上げる姿が、同作の見どころとなっている。

新WEB CM概要『So-net ｜「ハッピーバースデー」篇』

全8本におよぶCM撮影では、終始楽しそうに臨むメンバーの様子が見られた。久しぶりの感動モモとの再会を喜ぶ遠藤さくら、賀喜遥香、井上和。そして、初対面となる感動モモの可愛さや全力ぶりに驚く池田瑛紗と川﨑桜。それぞれの初々しい反応は、メイキングムービーに収められている。なお、各動画のナレーションは声優の大塚明夫が担当した。

大塚明夫

続いて、一挙に公開された全8本の新CMの見どころを紹介。「カメラ探し」篇では、複数箇所に設置されたカメラへ視線を送りながらセリフを届ける遠藤さくらと、必死についていこうとする感動モモの健気な雰囲気が描かれる。

『「カメラ探し」篇―遠藤さくら』

「じゃんけん」篇では、「グー」しか出せない感動モモに対し、賀喜遥香がじゃんけんで勝ち続ける姿が微笑ましい。

『「じゃんけん」篇―賀喜遥香』

「ケーキ」篇では、早口の「ハッピーバースデー」を見事に噛まずに歌い切る井上和と、それをこっそり見守る感動モモの絶妙な距離感が表現されている。

『「ケーキ」篇―井上和』

「よーいドン」篇では、池田瑛紗がキレのあるスタートを見せ、ワンテンポ遅れて追いかける感動モモとのコントラストが光る。

『「よーいドン」篇―池田瑛紗』

「よろこび」篇では、川﨑桜の盛り上がりに合わせて感動モモも一緒にリアクションし、2人の見事なシンクロが際立つ。

『「よろこび」篇―川﨑桜』

「おしくらまんじゅう」篇では、画面に収まろうと感動モモをはさんでおしくらまんじゅうをする賀喜遥香と遠藤さくらが登場。自然体でおしゃべりしながら、ぎゅうぎゅう押し合う可愛さが魅力だ。

『「おしくらまんじゅう」篇―遠藤さくら・賀喜遥香』

「コーラス」篇では、池田瑛紗、井上和、川﨑桜が美しいハーモニーを奏でる。3人と一緒に歌っている風の感動モモのキュートな姿も見逃せない。

『「コーラス」篇―井上和・池田瑛紗・川﨑桜』

現在、キャンペーンサイトでは本コラボの撮り下ろしビジュアルを公開中だ。サイト未掲載のものを含めた全19種（フォトカードのシークレット5種を含む）が、So-net公式SNSや各種WEB広告で順次配信されている。

[「So-net 30th! 乃木坂46×So-netキャンペーン第二弾」フォトカード当たる！キャンペーン]

[「So-net 30th! 乃木坂46×So-netキャンペーン第二弾」フォトカード当たる！キャンペーン]

また、3月12日から4月30日23時59分まで、フォトカード5種セットが200名に当たるプレゼントキャンペーンも実施中。So-net公式Xアカウントをフォローし、対象のキャンペーン投稿をリポストすることで応募可能となっている。