今春高校卒業の乃木坂46・小川彩、飾らない姿を撮り下ろし！『B.L.T.』で“卒業”をテーマにしたグラビア披露 | RBB TODAY

24日、「卒業」をテーマにした写真集クオリティーのグラビア&インタビューマガジン『B.L.T.graduation2026中学・高校卒業』（東京ニュース通信社）が発売される。

同作は、この春に高校・中学を卒業するアイドルや女優たちをオール制服で切り取ったオムニバスグラビア&インタビュームック。グラビアは、登下校や放課後を思わせるスポットなど、リアルなスクールライフを彷彿とさせるカットを中心に構成されている。同じ時間を過ごしているような臨場感やセンチメンタルな雰囲気のなかで、アイドルたちの笑顔と切ない表情を収めている。

さらに、自身の学校生活やこれからの目標、プライベートについて語ったインタビューも掲載されており、現在の姿を克明に記録した1冊となっている。

小川彩（乃木坂46）「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

表紙・巻頭を務めるのは、乃木坂46の小川彩。5期生の最年少として中学生の時にグループに加入した小川も、ついに高校卒業を迎える。6期生という後輩が入り、より一層魅力が増してきた現在の姿を"ピュア"に収めるべく、白を基調とした落ち着いた部屋での何気ない様子や、公園のトランポリンで跳ねる姿など、飾らない素顔を撮り下ろした。

川端晃菜（乃木坂46）／中学卒業「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／ImaTatsu

中面には、グループ最年少となる中学3年生、6期生の川端晃菜が登場する。大人びた顔立ちを持つ川端にとって、記念すべき初ソログラビアとなった。撮影では、思うままに髪を可愛くアレンジしたり、靴下を脱いで好きな色のペディキュアを爪に塗ってみたりと、「おしゃれ」を意識し始めた少女を表現。ほかにも、元気いっぱいに飛んだり跳ねたりする様子なども撮影しており、微笑ましい瞬間を詰め込んでいる。

風見和香&桜井えま&仲村悠菜（私立恵比寿中学）／高校卒業「B.L.T.graduation2026中学・高校卒業」（東京ニュース通信社刊）撮影／藤本和典

裏表紙・巻末を務めるのは、私立恵比寿中学の風見和香、桜井えま、仲村悠菜の3人。撮影のテーマは「学校生活の思い出をもう一度」。パン食い競争やお玉リレー競争といった運動会の種目に挑戦したり、宿泊研修のように布団にくるまったり、屋上ではしゃいだりと、3人ならではの賑やかなグラビアとなっている。

同作にはほかにも、櫻坂46の中川智尋、僕が見たかった青空の八木仁愛、高嶺のなでしこの涼海すう、AKB48の白鳥沙怜が登場する。

対象法人での購入者にはポストカードが1枚贈られる。さらに、3月6日17時から4月30日23時59分までに購入した人を対象に、抽選で特典1種につき5名に直筆サイン入りポストカードが追加でプレゼントされる。特典の種類は法人によって異なり、セブンネットショッピングでは小川彩のポストカード3種に加え、川端晃菜、八木仁愛、涼海すう、白鳥沙怜のポストカード各1種の計7種類から選択可能。一方、ローソンエンタテインメントでは、中川智尋、風見和香、桜井えま、仲村悠菜のポストカード各1種の計4種類から選んで購入できる仕組みとなっている。