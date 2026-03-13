嵐、ラストツアー初日から札幌に大きな影響？交通規制に「さすが」の声 | RBB TODAY

アイドルグループ・嵐のラストツアーが3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演からスタートする。これを受け、会場周辺に交通規制がかかり、ネット上で反響が集まっている。

嵐は3月13日から「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を全国5大ドームで開催。千秋楽の5月31日東京ドーム公演をもって活動を終了する。

一方、北海道警察は嵐のコンサートが行われる13日から15日にかけて、札幌ドーム周辺を臨時の交通規制をかけると発表。国道36号などの一部区間について、普段駐車禁止の箇所を駐停車禁止にするとのこと。

そのため、送迎時の乗り降りのための停車などが不可となる。

さらに地下鉄東豊線は、ライブ前後の時間帯で6～7本増便。JRも札幌発旭川着の臨時特急列車を運転することを発表している。

また、北海道中央バスもライブ期間中、新千歳空港発プレミストドーム着の臨時便を6～7本増やすことを予定している。

道路や公共交通機関にまで影響を及ぼす嵐。ネット上からは、「このパワー、さすが」「嵐効果凄いなぁ…」「最期の嵐巻き起こしまくってる嵐さんたち」という声が集まっていた。

