嵐、ラストツアー初日から札幌に大きな影響？交通規制に「さすが」の声 | RBB TODAY

アイドルグループ・嵐のラストツアーが3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）公演からスタートする。これを受け、会場周辺に交通規制がかかり、ネット上で反響が集まっている。
嵐は3月13日から「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を全国5大ドームで開催。千秋楽の5月31日東京ドーム公演をもって活動を終了する。
一方、北海道警察は嵐のコンサートが行われる13日から15日にかけて、札幌ドーム周辺を臨時の交通規制をかけると発表。国道36号などの一部区間について、普段駐車禁止の箇所を駐停車禁止にするとのこと。
そのため、送迎時の乗り降りのための停車などが不可となる。
さらに地下鉄東豊線は、ライブ前後の時間帯で6～7本増便。JRも札幌発旭川着の臨時特急列車を運転することを発表している。
また、北海道中央バスもライブ期間中、新千歳空港発プレミストドーム着の臨時便を6～7本増やすことを予定している。
道路や公共交通機関にまで影響を及ぼす嵐。ネット上からは、「このパワー、さすが」「嵐効果凄いなぁ…」「最期の嵐巻き起こしまくってる嵐さんたち」という声が集まっていた。
嵐、5年ぶりの新曲『Five』リリース決定！5人そろって動画で告知 | RBB TODAY
嵐が5年ぶりの新曲「Five」を2026年3月4日にデジタルリリース予定と発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/26/242881.html続きを読む »
上田竜也、嵐のラストライブには絶対に行くと宣言！ 「全世界のファンを敵に回しても…」 『酒のツマミになる話』 | RBB TODAY
6月13日21時58分から放送される『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では、千鳥（大悟、ノブ）、バカリズムをはじめ、上田竜也、小関裕太、友田オレ、なえなのが出演する。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/12/231581.html続きを読む »