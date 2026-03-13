乃木坂46・筒井あやめ、ボブヘア初グラビアを披露！愛らしさあふれるカットをたっぷり収録 | RBB TODAY

27日、エンタメ誌『B.L.T.2026年5月号』（東京ニュース通信社）が発売される。

同号の表紙・巻頭には、4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」をリリースする乃木坂46から、4期生の筒井あやめが登場する。筒井が同誌のソロ表紙を飾るのは約1年半ぶり、3度目となる。さらに同号には、同じく4期生の弓木奈於、6期生連載には森平麗心が登場する。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

乃木坂46のニューアルバム「My respect」の発売を記念して開催されたワンマンライブ「乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE『My respect』」で、グループへの深い愛、そして"愛"という感情の偉大さを語っていた筒井あやめ。そんな彼女の言葉に着想を得て、今回は"愛"をテーマに撮影を敢行した。

海外テイストの家を舞台に、愛らしさあふれるカットをたっぷりと収録。大量のイチゴを前に嬉しそうな表情を見せる姿や、やさしい自然光が差し込むキッチンで佇むピンクのドレス姿などのシーンの数々が収められている。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

また、昨年12月に髪をバッサリ切ったことが話題になった筒井だが、ボブヘアにして以降初のグラビア撮影。今回は計4パターンのヘアアレンジで、今までにない新鮮なビジュアルを披露している。インタビューでは、ライブで語った「愛の偉大さ」の真意についても深掘りしている。

中面グラビアには、同じく4期生の弓木奈於が登場。今回は「なんでもない、ふつうで幸せな日曜日」をテーマに撮影を行った。お好み焼き屋を訪れ、楽しそうにお好み焼きを頬張る姿など、何気ない日常のひとときを切り取る。穏やかな空気感に包まれたグラビアをお届けする。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／HIROKAZU

乃木坂46・6期生連載「グラビア向上委員会~gravure à la mode~」に森平麗心が登場。毎号異なるテーマでメンバーの新たな魅力を引き出していく本企画。今回は、森平の"うるみ"という名前にちなみ、「湿度」をテーマにした潤い感あふれる撮影を行った。雰囲気漂う古民家をロケーションに、やかんで湯を沸かしたり、辛いスープを飲んで汗をにじませたりと、しっとりとした空気感に包まれたカットの数々をお届けする。

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

「B.L.T.2026年5月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

「B.L.T.2026年5月号」は3月27日発売。特別定価1,430円。表紙は筒井あやめ(乃木坂46)で、別冊付録として筒井あやめの両面超ビッグポスターが付く。全国の書店、ネット書店にて予約できる。