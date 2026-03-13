 木村拓哉、はじめてのデパ地下！買い物姿に反響「やっぱりキムタクって良いなぁ」 | RBB TODAY
木村拓哉、はじめてのデパ地下！買い物姿に反響「やっぱりキムタクって良いなぁ」

　俳優の木村拓哉が3月7日に自身のYouTubeチャンネルを更新。デパ地下での買い物風景を公開し、反響を集めている。

　今回公開されたのは、木村が新宿髙島屋のいわゆる「デパ地下」を巡るロケ動画。木村にとってはじめてのデパ地下だといい、さまざまな店で商品の説明を受けたり、試食したりなどしていた。

　動画終盤では、気に入ったお店に戻り、一気に買い物。商品を髙島屋の円形のバラのデザインの紙袋で受け取った木村は「出た、この袋！　見たことある！」とご満悦だった。

　さらに店長がSMAPの大ファンだというフィナンシェ店には「ただいま」と言って戻った木村。箱を手に取り、「これを自宅用にして……」と説明すると、店長は「ご自宅用に……」とかみしめるように呟いていた。

　さらに木村は、焼きたてフィナンシェを、スタッフ人数分×2個として、16個を購入。当初、味は「プレーン」と言っていたものの、「そっか。1個ずつ味変しても嬉しいよね。じゃあショコラがいいか」とスタッフらへ気遣いを見せる一幕もあった。

　一方、木村はスタッフにフィナンシェを差し入れする理由について、「さっき（試食したとき）、『カシュッカシュッ』っていう音が伝わらなかったから、スタッフに共感してもらおうと思って」と説明していた。

　その後、店長が会計を忘れて先に商品を渡そうとしてしまうと、木村は、「会計、会計！　あぶねえ！」と店長のパニック具合に苦笑い。フィナンシェ店の店員らに「あとでツッコんでおいて」と笑いかけていた。

　この動画には、「木村さんの『ただいま』良すぎる」「誰と接する時も人柄がすばらしい」「やっぱりキムタクって良いなぁ」という声が集まっていた。

木村拓哉、吉野家の新アンバサダーに就任！好みの牛丼の食べ方は「つゆだく」「七味もかけたい」
画像
木村拓哉が吉野家の新アンバサダーに就任し、牛丼の好みや思い出を語りながら、元気を届ける新CMに出演している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/13/245222.html続きを読む »

『トークィーンズ』に木村拓哉が登場！「どうして来てくれたんですか！？」スタジオの女子軍団のざわめき収まらず
画像
木村拓哉が『トークィーンズ』に再出演し、3週連続放送で人生哲学や失敗の捉え方など深く語る。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/19/244118.html続きを読む »

