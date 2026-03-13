木村拓哉、はじめてのデパ地下！買い物姿に反響「やっぱりキムタクって良いなぁ」 | RBB TODAY

俳優の木村拓哉が3月7日に自身のYouTubeチャンネルを更新。デパ地下での買い物風景を公開し、反響を集めている。

今回公開されたのは、木村が新宿髙島屋のいわゆる「デパ地下」を巡るロケ動画。木村にとってはじめてのデパ地下だといい、さまざまな店で商品の説明を受けたり、試食したりなどしていた。

動画終盤では、気に入ったお店に戻り、一気に買い物。商品を髙島屋の円形のバラのデザインの紙袋で受け取った木村は「出た、この袋！ 見たことある！」とご満悦だった。

さらに店長がSMAPの大ファンだというフィナンシェ店には「ただいま」と言って戻った木村。箱を手に取り、「これを自宅用にして……」と説明すると、店長は「ご自宅用に……」とかみしめるように呟いていた。

さらに木村は、焼きたてフィナンシェを、スタッフ人数分×2個として、16個を購入。当初、味は「プレーン」と言っていたものの、「そっか。1個ずつ味変しても嬉しいよね。じゃあショコラがいいか」とスタッフらへ気遣いを見せる一幕もあった。

一方、木村はスタッフにフィナンシェを差し入れする理由について、「さっき（試食したとき）、『カシュッカシュッ』っていう音が伝わらなかったから、スタッフに共感してもらおうと思って」と説明していた。

その後、店長が会計を忘れて先に商品を渡そうとしてしまうと、木村は、「会計、会計！ あぶねえ！」と店長のパニック具合に苦笑い。フィナンシェ店の店員らに「あとでツッコんでおいて」と笑いかけていた。

この動画には、「木村さんの『ただいま』良すぎる」「誰と接する時も人柄がすばらしい」「やっぱりキムタクって良いなぁ」という声が集まっていた。

※【動画】木村拓哉がデパ地下で爆買い

