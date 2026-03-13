「そういう時代です」NHK鈴木奈穂子アナ、「あさイチ」途中退席に称賛の声 | RBB TODAY

NHKの鈴木奈穂子アナウンサーが、メインキャスターを務めている朝の生活情報番組「あさイチ」（NHK総合）を、番組途中で退席。その理由にネット上からは反響が集まっている。
この日、番組の「プレミアムトーク」には現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で主演を務めている女優の髙石あかりが出演していた。
一方、番組が「プレミアムトーク」から「特選エンタ」コーナーに移行する際、メインキャスターの博多大吉が「実は今日は鈴木さんがここまでなんですよね」と鈴木アナが退席すると説明。受けた鈴木アナは、「すみません、ちょっと家族の行事に参加する予定がありまして」と明かしつつ、髙石に対し「すみません。このあとも2週間（ばけばけを）楽しみにさせていただきます」と話していた。また、大吉は「こういう時代です」と説明していた。
なお、鈴木アナには現在6歳の長女がおり、シーズンであることから、卒園式ではないかと推測する声もあった。
ネット上からは、大吉のフォローも含めて「良いことだわ」「そういう時代、良いですね」「すばらしー！」という称賛が集まっていた。
