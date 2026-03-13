LE SSERAFIM、世界3大ファッションウィークで圧倒的な存在感！「ソーシャルメディアで最も言及された人物」にもランクイン | RBB TODAY

LE SSERAFIMのHUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEが、世界3大ファッションウィークで圧倒的な存在感を誇った。

KAZUHAは、2月14日(現地時間)に米国・ニューヨークのパークアベニュー アーモリー(Park Avenue Armory)で開催された「Khaite(ケイト)」の2026年秋冬コレクションに参加した。世界中のセレブが集まる中で、KAZUHAはブラウンのドレスを着こなして優雅な姿を披露し、注目を集めた。

HUH YUNJIN (P)&(C) SOURCE MUSIC

HUH YUNJINとHONG EUNCHAEは、それぞれ「フェンディ(FENDI)」と「オニツカタイガー(Onitsuka Tiger)」の2026年秋冬コレクションに参加するため、イタリア・ミラノを訪れた。当日、HUH YUNJINは白いセットアップを完璧に着こなし、輝かしい魅力を放った。HONG EUNCHAEはロングヘアに黒いドレスを着て、洗練された雰囲気で多くの人を魅了した。

KAZUHA (P)&(C) SOURCE MUSIC

HONG EUNCHAEは、フランス・パリのカロー・デュ・タンプル(Carreau du Temple)で開催された「クレージュ(Courrèges)」2026年秋冬コレクションにも参加した。ホワイトルックで圧巻のスタイルを披露し、フロントロウでショーを観覧した。余裕を感じさせるポージングでスタイリッシュな魅力を放ち、世界中のメディアからスポットライトを浴びた。特に、ブランドのアーティスティックディレクターであるニコラス・ディ・フェリーチェ(Nicolas Di Felice)がHONG EUNCHAEの公式SNSアカウントをフォローしたことで、大きな話題を呼んだ。

HONG EUNCHAE (P)&(C) SOURCE MUSIC

また、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEは、グローバルPR分析プラットフォームOnclusiveが発表した「各ファッションウィーク期間中にソーシャルメディアで最も言及された人物」のランキングに名を連ねた。特に、KAUZHAは全体の2位にランクインし、大きな話題を集めた。

LE SSERAFIMは、8月14日～16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル『SUMMER SONIC 2026』に初出演し、大阪(8月14日)と東京(8月16日)の2都市でパフォーマンスを披露する予定だ。幅広い分野で世界中を席巻するLE SSERAFIMの今後の活動に大きな期待が寄せられている。