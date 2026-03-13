上白石萌歌がadieu新アルバムジャケットを公開「ほんまにかっこいい！！！」 | RBB TODAY

女優の上白石萌歌が3月12日に公式Xを更新。「adieu」名義の歌手活動の新アルバムジャケット写真を公開した。
adieuは通算5枚目となるEP「adieu 5」を4月22日にリリースすることを発表している。
上白石は「adieuさんのあたらしいアルバムのジャケ、かっこいいね…香港で撮ったらしい」とつづり、通常盤のジャケット写真を公開。
写真には、香港の色鮮やかな集合住宅を背景に、ブルーのノースリーブを着た上白石が、ヘッドフォンを装着して空を見上げる姿が収められていた。髪が風になびいた瞬間を切り取った1枚で、フィルムカメラで撮影したような温かみのある質感のショットとなっていた。
adieuは上白石萌歌によるクリエイティブプロジェクトで、2025年には香港のフェスにも招聘されるなど、活躍の幅を広げている。
このジャケット写真には「adieuさん、カッコいいなぁ」「めちゃくちゃキメててかっくいいです！」「ほんまにかっこいい！！！」という声が集まっていた。
※【写真】上白石萌歌、adieuの新アルバムジャケット写真を公開
上白石萌歌のEP「adieu 5」が4月にリリースされ、5月に横浜でライブも開催される。
