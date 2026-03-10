「皆さんに元気な朝を」乃木坂46・井上和、『めざましテレビ』3月のエンタメプレゼンターに | RBB TODAY

「すごくうれしかったです！めざましテレビにこういう形で出演させていただけるなんて思ってもみなかったです」

フジテレビの朝の情報番組『めざましテレビ』で、3月のマンスリーエンタメプレゼンターを、乃木坂46の井上和が担当する。井上はこの決定が決まったときの感想を冒頭にように語った。

初回は3月17日（火）、23日（月）、27日（金）の計3回生出演。6時台のエンタメコーナーをはじめ「イマドキ」「めざましじゃんけん」にも。生原稿読みや食リポなどを行い、7時台からはMCとして番組終了まで登場する。エンタメ担当の軽部真一フジテレビアナウンサーと共に、さまざまなエンタメニュースを伝えていく。

早起きは得意かとの質問には「苦手です・・・、でも猫を飼い始めてから、猫が私の上に乗ってジャンプして起こしてくれるので（笑）起きられるようになりました」。エンタメプレゼンターの仕事で特にやってみたいことについては「アニメが大好きなので、アニメのエンタメニュースをお伝えできたらうれしいです。緊張するとカミカミになるので原稿読みは心配ですが、一生懸命頑張ります！食べることも大好きなので食リポもやってみたいです」「緊張していますが、皆さんに元気な朝を届けられるように笑顔で頑張ります！」と意気込んだ。