髙石あかり、NHK「あさイチ」で「マック」連発→「あとで怒ってください！」 | RBB TODAY

女優の髙石あかりが13日放送の「あさイチ」（NHK総合）に出演。番組内でマクドナルドのハンバーガーを食べたことを商品名を出しながら説明し、注意を受けて赤面する一幕があった。

現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインを務めている髙石。この日、「プレミアムトーク」のコーナーに出演し、撮影中の裏話などを語った。

番組では体調管理としてずっと自炊をしていたという髙石が手作りしたせいろ蒸しの写真を紹介。髙石は、「すごく簡単で。帰ってからパパッと作れちゃいますし。（食材を）入れるだけでできるので」と明かしていた。

一方、番組では「ばけばけ」クランクアップ直後の食事という写真パネルも登場。写真にはマクドナルドのハンバーガー3つとポテト2つ、ナゲットとドリンクが映っており、髙石は「この1個前（まで）でよかったじゃないですか、マネージャーさん！」と苦笑いしていた。

写真に写っているのは母との2人分とのことだが、実際に髙石はバーガー2つとポテト、ナゲットを食べたとのこと。「最っ高においしかったです」と振り返っていた。

さらに髙石は「ずっと思ってました。クランクアップの日、『終わったら絶対マックだ』って。絶対にマクドナルドを食べようと決めていたので」と企業名を連発し、さらに「はじめてのビッグマック！」とも明かした。

これに対し、MC陣は「ハンバーガーね」とフォローしていたが、連発に堪らず博多大吉が「結構、商品名が……」とフォローを入れ、鈴木奈穂子アナウンサーも「NHKなので……」と苦笑い。

無自覚だったらしい髙石はこの指摘に「あとで怒ってください！」と焦りながら大爆笑し、最後には「おいしかったです」とちゃっかり明かしていた。

