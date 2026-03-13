木村拓哉が吉野家アンバサダーに就任！娘・Koki,はかつて「食べない」発言も | RBB TODAY

俳優の木村拓哉が3月13日、牛丼チェーン・吉野家のブランドアンバサダーに就任したことが発表された。
木村が出演する新テレビCMが14日から全国で順次放送されるが、一部ネット上では、娘でモデルのKoki,の過去発言に注目が集まっている。
話題になっているのは、Koki,が2024年10月7日に出演した「しゃべくり007」（日本テレビ系）での発言。その中でKoki,は外食について聞かれ、ファミレスや回転ずしに行ったことがないと告白した。
さらにその中で吉野家についても「ないですね」と訪れたことがないと説明していた。
また、木村の妻で歌手の工藤静香はインスタグラムなどでたびたび食へのこだわりを披露。2021年9月7日放送の「家事ヤロウ!!!」（テレビ朝日系）では自宅に砂糖がないことを明かし、代わりにオリゴ糖を使用していることを明かしていた。
Koki,の過去発言や工藤の食へのこだわりについて、ネット上からは「kokiって前、吉野家食べないって言ってたよね」「前に娘は『吉野家食べない』って言ってたけど…？」「奥さんが白砂糖食べないとか健康志向だから食べるイメージないけど」という声が集まっていた。果たして、チェーン店の牛丼、一家で楽しむことはあるのだろうか。
