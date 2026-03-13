EXO・カイ、パリで見せた“パステルブルー”コーデに絶賛の声！気品あふれる佇まいで視線を独占 | RBB TODAY

EXOのカイが「パリ・ファッションウィーク」に参加し、甘い笑顔で世界中のファンを魅了した。

3月12日、カイがアンバサダーを務めるファッションブランド「LACOSTE（ラコステ）」の公式インスタグラムに動画が投稿された。

【写真】「生まれながらにしてアイドル」のカイ

公開された映像の中でカイは、自身が出席するファッションショーについて語りながら、コーディネートを紹介した。

（写真＝LACOSTE公式Instagram）カイ

この日カイは、雨に濡れたテニスコートで開催されたショーの雰囲気に合わせて、パステルブルーのトレンチコートとスーツのセットアップで会場に登場。“貴族のスポーツ”と称されるテニスに相応しい気品を保ちつつも、決して堅苦しくなりすぎない絶妙なバランスを披露した。

カイは、大胆な仕立てが施された難易度の高いスタイルに加え、全身のトーンをパステルブルーで統一するという挑戦的なスタイリングを完璧に着こなした。同ブランドは日常やスポーツの印象が強いが、ブランド哲学には『エレガンス』を内包しており、年齢やスタイルを問わず常に気品を失わないカイのイメージと見事に合致している。

ネット上では、「水色がここまで似合う男性がいるなんて」「動画なのに写真集のビハインドカットを見ているみたい」「セットアップが素敵すぎる」など、熱い反応が寄せられている。

なお、カイが所属するEXOは4月10日～12日の3日間、ソウル・KSPO DOMEにて、6度目の単独コンサートツアー『EXO PLANET #6 - EXhOrizon』の幕を上げる。

（記事提供＝OSEN）

◇カイ プロフィール

1994年1月14日生まれ。本名キム・ジョンイン。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内ではセンターを務め、「EXOの顔」ともされる。ダンスを得意としており、ステージで見せるパフォーマンスは圧巻。同じ事務所に所属するSHINeeのテミンとは、練習生時代からの親友。2023年5月に社会服務要員として入隊し、2025年2月10日に除隊した。

