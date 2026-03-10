日向坂46・正源司陽子＆サカナクション・山口一郎、「ANNX」レギュラーパーソナリティー就任決定！ | RBB TODAY

9日、ニッポン放送の深夜ラジオ番組『オールナイトニッポン』における2026年度レギュラーパーソナリティのラインナップが発表された。深夜24時からの『オールナイトニッポンX（クロス）』木曜日を日向坂46の正源司陽子が新たに担当する。あわせて、深夜25時からの『オールナイトニッポン』火曜日にサカナクションの山口一郎、深夜27時からの『オールナイトニッポン0（ZERO）』火曜日に松田好花が就任することも決定した。

左から）山口一郎（サカナクション）、正源司陽子（日向坂46）

木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』を担当する正源司陽子は、昨年8月に一夜限りの『オールナイトニッポン0（ZERO）』で自身初の冠番組に挑戦。放送中にXでトレンド1位を獲得するなど反響を呼び、今回のレギュラー就任へと至った。

正源司は「オールナイトニッポンXを担当させていただけるということを初めて聞いた時には、びっくりして『大丈夫かしら!?』と思いましたが、もともとお話しすることは好きなので、私らしく毎週楽しい放送をお届けしていきたいです。一人しゃべりならではの本音も交えながら、リスナーの皆さんがずっと聴いていたくなるような番組にしたいと思いますので、夜遅い時間ですけれど、ご一緒いただければうれしいです！」と呼びかけている。

火曜日の『オールナイトニッポン』を担当するロックバンド・サカナクションのボーカル・ギター、山口一郎は、昨年リリースした楽曲「怪獣」が「2025年radikoで聴かれた曲ランキング」1位に選出。2019年と2024年に同番組のスペシャルパーソナリティを担当してきたが、4月からはレギュラーとして新たな発信を行う。

山口は「子供の頃から聴いていたオールナイトニッポンのパーソナリティということで、番組が培ってきた歴史の重みを感じながら、責任を全うできればと思っております。ミュージシャンとして音楽の楽しさや音楽に関わることの面白さを良い形で皆さんの期待を裏切るようにお伝えできればと思います。」とコメントを寄せた。

火曜日の『オールナイトニッポン0（ZERO）』を担当する松田好花は、2024年4月から木曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』を担当し、今年2月に日向坂46を卒業。4月からは放送枠を移し、引き続き全国へ声を届ける。

松田は「以前、土曜日に月一回『オールナイトニッポン0（ZERO）』を半年間（2023年10月~2024年3月）担当させていただいていたので、その時以来の深夜3時からのラジオになりますが、日向坂46を卒業して、いろんな新しい変化も生まれてくると思うので、私自身も楽しみにしていますし、リスナーの皆様にもそれも含めて楽しんでいただければと思います！」と新天地への思いを語った。

また、金曜日の『オールナイトニッポンX（クロス）』では、4月以降、HANAが第1金曜日を担当し、毎月最終週は&TEAMのFUMAをメインパーソナリティとして放送する。放送網の拡大も発表され、平日の『オールナイトニッポン0（ZERO）』は3月30日から和歌山放送が加わり全国36局ネットに、土曜日は4月4日から東北放送と中国放送が加わり29局ネットとなる。2026年度の『オールナイトニッポン』は、4月1日からスタートする。