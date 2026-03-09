 戸田恵梨香、夫・松坂桃李とWBC韓国戦を観戦！球場ファンの声援にも応え「これは胸熱」 | RBB TODAY
戸田恵梨香、夫・松坂桃李とWBC韓国戦を観戦！球場ファンの声援にも応え「これは胸熱」

戸田恵梨香【写真：竹内みちまろ】
　3月7日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・C組の日本対韓国戦を、女優の戸田恵梨香・俳優の松坂桃李夫妻が観戦していたという情報がSNSで拡散され、大きな反響を集めている。

　日本ではNetflixのみが放送権を獲得している今大会。韓国戦では日本は3回裏、1番バッターの大谷翔平選手がホームランを打ち、先制していた韓国と同点に追いついた。

　その後、3番の鈴木誠也選手もホームラン、4番の吉田正尚選手もホームランを打ち、5-3と逆転した直後のタイミングで中継に日本代表のユニフォームを着用した戸田恵梨香が登場した。

　一緒に中継に映っていた元プロ野球選手の糸井嘉男によると、戸田が応援席に着いた瞬間からホームランが連発していたとのこと。中継で戸田は、「この興奮をどうやって収めたらいいか分からない」と話しながら、スティックバルーンを手に笑顔を浮かべていた。

　なお、戸田は4月27日からNetflixで配信予定ドラマ「地獄に堕ちるわよ」に主演。カリスマ占い師・細木数子を演じる。

　その後、SNSには球場から退席する戸田の写真が拡散されることに。戸田はファンが差し出した手に笑顔で応えていたが、そのすぐ後ろには、縦縞柄の代表ユニフォームを着用した夫の松坂も映っており、観客に向けて笑顔を見せていた。

　このショットにSNSからは、「これは胸熱」「夫婦でサムライ日本戦を見てたんだ！」「夫婦でくるとか可愛すぎる」という反響が集まっていた。


戸田恵梨香主演Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』4月27日配信決定！初予告映像＆追加キャストも公開 | RBB TODAY
画像
Netflixの「地獄に堕ちるわよ」は、細木数子の波乱の人生を戸田恵梨香が演じ、激動の時代背景と裏社会を映像化し2026年4月配信予定。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/20/242551.html続きを読む »

松坂桃李、戸田恵梨香との結婚で生活に変化「時間がゆっくり感じるように」 | RBB TODAY
画像
松坂桃李が、9日放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）に出演。戸田恵梨香との結婚による生活に変化を明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/10/202761.html続きを読む »

《福田マリ》

