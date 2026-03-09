戸田恵梨香、夫・松坂桃李とWBC韓国戦を観戦！球場ファンの声援にも応え「これは胸熱」 | RBB TODAY

3月7日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・C組の日本対韓国戦を、女優の戸田恵梨香・俳優の松坂桃李夫妻が観戦していたという情報がSNSで拡散され、大きな反響を集めている。

日本ではNetflixのみが放送権を獲得している今大会。韓国戦では日本は3回裏、1番バッターの大谷翔平選手がホームランを打ち、先制していた韓国と同点に追いついた。

その後、3番の鈴木誠也選手もホームラン、4番の吉田正尚選手もホームランを打ち、5-3と逆転した直後のタイミングで中継に日本代表のユニフォームを着用した戸田恵梨香が登場した。

一緒に中継に映っていた元プロ野球選手の糸井嘉男によると、戸田が応援席に着いた瞬間からホームランが連発していたとのこと。中継で戸田は、「この興奮をどうやって収めたらいいか分からない」と話しながら、スティックバルーンを手に笑顔を浮かべていた。

なお、戸田は4月27日からNetflixで配信予定ドラマ「地獄に堕ちるわよ」に主演。カリスマ占い師・細木数子を演じる。

その後、SNSには球場から退席する戸田の写真が拡散されることに。戸田はファンが差し出した手に笑顔で応えていたが、そのすぐ後ろには、縦縞柄の代表ユニフォームを着用した夫の松坂も映っており、観客に向けて笑顔を見せていた。

このショットにSNSからは、「これは胸熱」「夫婦でサムライ日本戦を見てたんだ！」「夫婦でくるとか可愛すぎる」という反響が集まっていた。



