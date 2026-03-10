“結成2000日”を迎えたENHYPEN、新章突入へ　ヒスンはソロ、それぞれの新たなスタートライン | RBB TODAY

ENHYPENが、デビュー6年目にして最大の転機を迎えた。

ENHYPENとヒスンは、互いの成長を応援する形で新たな道を選び、グループとソロアーティストとしてそれぞれ異なる未来を描いていく予定だ。

所属事務所BELIFT LABは3月10日、公式立場を通じて、ENHYPENがジョンウォン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌ、ニキの6人体制に再編され、メンバーのヒスンはソロアーティストとして独立すると電撃発表した。

所属事務所は「ENHYPENがこれから進むべき方向性と次の目標について悩み、話し合ってきた」とし、「メンバーそれぞれが描く未来とチームの方向性について深く対話を重ね、その過程でヒスンが追求する音楽的な志向が明確であることを確認し、これを尊重することに決めた」と説明した。

続けて「ヒスンはチームの中で自分の欲だけを前に出したくないと思っており、ほかのメンバーたちもそんなヒスンを思いやる気持ちが大きかった」とし、「これを踏まえた会社の今回の決定は、グループENHYPENとソロアーティストのヒスンの双方にとって、新たな飛躍の機会になるだろう」と伝えた。

ヒスンも直筆の手紙を通じて、ファンに心のこもったメッセージを残した。

彼はこの6年間を「言葉では言い尽くせないほど胸がいっぱいになる、大切な瞬間の連続だった」と振り返り、ファンへの深い愛情を示した。

彼は独立を決意した理由について、「これまで作業してきた成果物を会社と共有しながら、これをどのような形でお見せするのがよいか、長い時間をかけて多くの方々と悩み、話し合ってきた。そして長い時間、悩み続けた末に、会社が提案してくださった方向に沿って、ENGENE（ENHYPENファン）の皆さんにより良い姿で近づくために大きな決心をすることになった」と明かした。

続けて「ENGENEの皆さんもご存じのように、僕は個人的な作業を続けながら、ENGENEの皆さんにお見せできることを願って多くの時間を注いできた。お見せしたいものは本当にたくさんあったが、チームの中で自分の欲だけを前に出したくないという気持ちもあった」と述べ、「皆さんの心配やさまざまな声をよくわかっている。できるだけ早く皆さんにまたお会いできるよう、一生懸命準備していく」と伝えた。

ヒスンはこれまで合間を縫って取り組んできた成果物をもとに、ソロアルバムを発表する予定だ。

6人体制に再編されたENHYPENは、ジョンウォン、ジェイ、ジェイク、ソンフン、ソヌ、ニキが止まることのない歩みを続けていく。これまで積み重ねてきた確かな実力を土台に、さらに強固になったパフォーマンスとエネルギーを見せる計画だ。

2020年9月18日に結成されたENHYPENは、本日2000日を迎えた。デビュー以来、息つく間もなく走り続けてきたENHYPENとヒスンは、いまそれぞれ新たなスタートラインに立っている。立つ場所は違っても、6人組ENHYPENが見せる新たな物語と、ソロアーティストとしてヒスンが広げていく音楽世界に期待が集まっている。

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月10日、HEESEUNGの脱退が発表された。

