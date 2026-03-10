ふるっぱーが「かわいいだけじゃだめですか？」カバー動画公開！「歌割は要チェック」 | RBB TODAY

アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが3月10日に公式Xを更新。同じアイドルプロジェクトであるKAWAII LAB.に所属するアイドルグループ・CUTIE STREETの代表曲「かわいいだけじゃだめですか？」のカバー動画を同日19時に公式YouTubeで公開することを発表した。
同カバーパフォーマンスは3月8日に「KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2」で披露されたもの。
公式Xでは、「CUTIE STREETの『かわいいだけじゃだめですか？』を全力カバーさせていただきました」を報告し、「それぞれの特徴や関係性に合わせた歌割は要チェックです」とつづった。
なお、歌割は古澤里紗を真中まな、佐野愛花を鎮西寿々歌、増田彩乃を仲川瑠夏、川本笑瑠を月足天音、板倉可奈を櫻井優衣、梅田みゆを櫻井優衣、真鍋凪咲を早瀬ノエル、桜庭遥花を松本かれんがそれぞれ担当したとのこと。
動画公開にファンからは、「嬉しすぎる」「また観れるの感激です！」「待ち望んでました！」という声が集まっていた。
※FRUITS ZIPPERが「かわいいだけじゃだめですか？」のカバー動画公開を予告
FRUITS ZIPPER、フレッシュなスーツを着こなし！新CMで個性豊かな“褒められ顔”披露 | RBB TODAY
はるやま商事がFRUITS ZIPPER起用のCMと褒められセット販売を2026年1月から展開し、アイドルの人気も高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/22/242725.html続きを読む »
FRUITS ZIPPER、バレンタインに“ピュア”な想い伝える！可愛すぎる私服風衣装で明治新CMに登場 | RBB TODAY
FRUITS ZIPPERが新CMでピュアな想いを伝え、メンバーの制作やバレンタインイベント展開を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/30/243155.html続きを読む »
1st LIVE FILM at 日本武道館 FRUITS ZIPPER 2nd ANNIVERSARY 超めでたいライブ～NEW KAWAII～ [Blu-ray]
￥5,543
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
￥5,543
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)