 アイドルメンバー、重大な契約違反！協議の結果、契約解除に | RBB TODAY
アイドルメンバー、重大な契約違反！協議の結果、契約解除に

　9日、6人組女性アイドルグループ・LarmeRの運営が公式Xおよび公式サイトを更新。メンバーの水川心愛が同日付で契約解除となったことを発表した。

　LarmeRは、2023年に結成され、2024年にデビューした女性アイドルグループ。「一雫から世界の海へ」をテーマに掲げる、音楽プロデュース集団「Sizuk Entertainment」が手掛けた『水』をコンセプトとしている。

　同アカウントは、「この度、LarmeRメンバーの水川心愛におきまして、重大な契約違反が判明したため、協議の結果、本日2026年3月9日をもって、契約を解除したことをご報告いたします」とメンバーの水川心愛との契約解除を報告。「重大な契約違反」の具体的な内容については触れられていない。さらに「本件に関しまして、メンバー・スタッフへのお問い合わせや誹謗中傷行為、それに準ずる発信等はくれぐれもお控えいただきますよう、何卒お願い申し上げます」と伝えた。最後は「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然のご報告となりましたこと、深くお詫び申し上げます」との謝罪の言葉で結んでいる。

　この投稿を見たファンからは、「いい子にしか見えなかったので信じられないです」「えー、ショック」「パフォーマンスに品があって好きだったのに残念だなぁ」などの声が寄せられている。

《平木昌宏》

