新木優子、花柄ワンピースからニットトップスまで！“全編私服コーデ”の2026年カレンダー発売決定 | RBB TODAY

3月22日、女優・新木優子の『オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』（SDP）が発売される。それに伴い、表紙カットと特典カットのビジュアルが公開された。自身11作目となる同作は、小田原にてオールロケ撮影が行われた。衣装のスタイリングはすべて、本人の私服コーディネートで統一されている。

表紙（デスク）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

公開された表紙は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の2種類。ポスタータイプの表紙は爽やかなワンピース姿、デスクタイプの表紙は花柄のワンピースを着用したカットがそれぞれ採用された。また、特典となる全3種のオリジナルフォトカードには、笑顔のカットなどが使用されている。

特典（ HMV&BOOKS online_ HMV店舗_ ローソン店頭Loppi）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

特典（MAILIVIS）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

特典（SDP＋）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

価格はポスターカレンダーが3,520円、デスクカレンダーが2,970円、クリアファイルが1,320円、全商品セットが7,810円（すべて税込）。SDP+、MAILIVIS、HMV&BOOKS online/HMV店舗/ローソン店頭Loppiでの購入者には、店舗ごとに絵柄の異なるオリジナルフォトカードが付与される。

なお、楽天ブックスでは「新木優子2026セット」の購入者を対象に、2026年1月27日17時から2月1日23時59分までの期間・数量限定で、ポスターカレンダーへの直筆サイン特典を受け付けている。今後、カレンダー発売記念イベントの開催も予定されている。