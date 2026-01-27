 新木優子、花柄ワンピースからニットトップスまで！“全編私服コーデ”の2026年カレンダー発売決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

新木優子、花柄ワンピースからニットトップスまで！“全編私服コーデ”の2026年カレンダー発売決定

エンタメ その他
注目記事
表紙（ポスター）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
  • 表紙（ポスター）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
  • 表紙（デスク）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
  • 特典（ HMV&BOOKS online_ HMV店舗_ ローソン店頭Loppi）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
  • 特典（MAILIVIS）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
  • 特典（SDP＋）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

　3月22日、女優・新木優子の『オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』（SDP）が発売される。それに伴い、表紙カットと特典カットのビジュアルが公開された。自身11作目となる同作は、小田原にてオールロケ撮影が行われた。衣装のスタイリングはすべて、本人の私服コーディネートで統一されている。

表紙（デスク）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

　公開された表紙は「ポスタータイプ」と「デスクタイプ」の2種類。ポスタータイプの表紙は爽やかなワンピース姿、デスクタイプの表紙は花柄のワンピースを着用したカットがそれぞれ採用された。また、特典となる全3種のオリジナルフォトカードには、笑顔のカットなどが使用されている。

特典（ HMV&BOOKS online_ HMV店舗_ ローソン店頭Loppi）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
特典（MAILIVIS）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP
特典（SDP＋）『新木優子オフィシャルカレンダー2026.4-2027.3』©︎SDP

　価格はポスターカレンダーが3,520円、デスクカレンダーが2,970円、クリアファイルが1,320円、全商品セットが7,810円（すべて税込）。SDP+、MAILIVIS、HMV&BOOKS online/HMV店舗/ローソン店頭Loppiでの購入者には、店舗ごとに絵柄の異なるオリジナルフォトカードが付与される。

　なお、楽天ブックスでは「新木優子2026セット」の購入者を対象に、2026年1月27日17時から2月1日23時59分までの期間・数量限定で、ポスターカレンダーへの直筆サイン特典を受け付けている。今後、カレンダー発売記念イベントの開催も予定されている。


新木優子、エレガントなロングドレス姿を披露！「利きシャンパン」挑戦で見事成功 | RBB TODAY
画像
新木優子が利きシャンパーニュに挑戦し、ペリエ ジュエPOP-UPを楽しむ様子を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/21/238365.html続きを読む »

新木優子がボディライン際立つドレス姿で報道陣を魅了、挑戦したいのは「シュノーケリング」 | RBB TODAY
画像
女優の新木優子が15日、都内にて開催された「セラティス 新CM制作発表会」に出演した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/15/233332.html続きを読む »

新木優子ビューティスタイルブック　新木式 (集英社女性誌eBOOKS)
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
SEE HEAR LOVE　見えなくても聞こえなくても愛してる

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top