日向坂46四期生、『ゼンブ・オブ・トーキョー』続編決定に歓喜「最高の作品をお届けできるように」 | RBB TODAY

映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』バースデイ記念上映最終回お祝い舞台挨拶が20日、都内にて開催され、出演する日向坂46四期生の正源司陽子、渡辺莉奈、藤嶌果歩、石塚瑶季、小西夏菜実、竹内希来里、平尾帆夏、平岡海月、清水理央、宮地すみれ、山下葉留花が登壇した。

同作では、映画初出演かつ演技初挑戦の日向坂46四期生11名全員がメインキャストとして東京を訪れた修学旅行生を演じる。

バースデイ記念上映が最終回を迎えたことについて、正源司は「公開後もメンバーの誕生日のたびに劇場に足を運んでくださったみなさんからの応援のメッセージなり感想なりを頂けたりしました」と振り返った。

渡辺は「1年があっという間です。学生の青春を実際に味わったことがないので、私にとってはこの映画で青春をたくさん味あわせて頂きました」と感慨を込めて言葉に。

イベントでは、サプライズで、続編となる『ゼンブ・オブ・ワールド』の製作が決定したことが発表された。メンバーたちは大はしゃぎで、中には涙を流すメンバーもいた。

正源司は、「本当に光栄だなと思いました。続編はみなさんがいてくださらないと実現しないことだと思ったので」といいファンに感謝。「全員で力を合わせて楽しく撮影し、最高の作品をお届けできるようにがんばっていきたいなと思います」と意気込みを語った。