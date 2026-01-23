 日向坂46・清水理央の“圧倒的な美”にフォーカス！和風の一軒家で撮り下ろし | RBB TODAY
日向坂46・清水理央の“圧倒的な美”にフォーカス！和風の一軒家で撮り下ろし

誌面カット『アップトゥボーイ』vol.359（C）ワニブックス
　23日に発売された『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）に、日向坂46の清水理央が同誌に初登場した。

　舞台は、どこか懐かしさを感じさせる和風の一軒家。清水の「圧倒的な美」にフォーカスし、その魅力をストレートに表現している。凛とした表情の美しさと、ハツラツとした明るい笑顔。その振り幅の大きさを、1枚1枚のカットに詰め込んだ撮り下ろしカットが収録されている。

　清水は千葉県出身の21歳、身長165cm。日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」に選抜メンバーとして表題曲に参加している。コンサート「7回目のひな誕祭」が4月4日、5日に横浜スタジアムにて開催されるほか、冠ラジオ「清水理央のCheer up!」がbayfmで毎週月曜24時からオンエアー中だ。

　一方、同号では私立恵比寿中学の仲村悠菜が、通常版に加えてセブンネット限定版の表紙を単独で飾る。1月23日に公開される映画『恋愛裁判』に出演し、女優としても大きな注目を集めている仲村は、今回映画公開を控えた彼女の演技面でのポテンシャルを引き出すべく、昭和レトロな映画館を舞台に撮影を敢行した。

　女優としての息遣いを感じさせる、ドラマチックでまさに映画のワンシーンのようなグラビアに仕上がっており、アイドルとはまた違った表情を見せている。

　仲村は福岡県出身の18歳。私立恵比寿中学の出席番号17番。映画「恋愛裁判」では、物語の鍵を握る劇中アイドルグループ「ハッピー☆ファンファーレ」のメンバー・清水菜々香役として出演している。劇中ユニット楽曲「秒速ラヴァー」が好評配信中だ。4月22日には私立恵比寿中学の16thシングル「えびバディ LOVE」が発売予定となっている。


《アルファ村上》

