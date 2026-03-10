腕のタトゥーも堂々披露！TWICE・チェヨン、ミニ丈タンクトップから“白肌”あらわ「美しすぎる」 | RBB TODAY

TWICEのチェヨンが、唯一無二の存在感でファンを魅了した。

チェヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】チェヨン、タンクトップから“白肌”あらわ

公開された写真には、壁の隙間からカメラを見つめるチェヨンの姿が収められている。彼女はクロップド丈にカットされたタンクトップのステージ衣装をまとい、引き締まったボディラインを披露。色白の肌に映える腕のタトゥーがチェヨンならではの個性を際立たせた。

投稿を見たファンからは「可愛すぎ！」「天使？」「最高にクール」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェヨンInstagram）

なお、チェヨンが所属するTWICEは現在6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で公演を行う予定だ。

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

