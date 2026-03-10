生見愛瑠、春ムードただようナチュラルグラビア披露！『FLASH』表紙＆巻頭に登場 | RBB TODAY

10日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、モデルや俳優として活躍する生見愛瑠が表紙と巻頭グラビアを飾っている。
生見は、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』でヒロインを務めるなど、活動の場を広げている。今回のグラビアは春を先取りした柔らかな日差しの下で撮影され、10ページにわたって展開。インタビューでは、同作へ向き合う真摯な姿勢を語っている。
生見は愛知県出身の24歳。ファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルを務め、バラエティ番組で見せる親しみやすいキャラクターでも人気を集める。2021年の俳優デビュー以降、多数の作品に出演を重ねている。
生見愛瑠、ロングドレスの大胆スリットから美脚！後ろ姿に反響 | RBB TODAY
生見愛瑠がロングドレスで美脚を披露し、背中のデザインやスタイルの良さが好評を博している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/26/244481.html続きを読む »
めるる、雰囲気がらり！ 気品溢れる浴衣姿が「綺麗すぎる」「舞台女優のよう」と好評 | RBB TODAY
“めるる”こと生見愛瑠といえば、お人形のような可愛らしさが印象的。近年はドラマなどでシリアスな役を演じることも多くなったが、それでも“めるる”＝「可愛い」「ニコニコ笑顔」といったイメージが強いだろう。そんな彼女が20日、自身のインスタグラムを通して、いつもと雰囲気異なる“大人っぽい浴衣姿”を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/21/222548.html続きを読む »