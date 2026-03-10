生見愛瑠、春ムードただようナチュラルグラビア披露！『FLASH』表紙＆巻頭に登場 | RBB TODAY

10日発売の『FLASH』（光文社）最新号に、モデルや俳優として活躍する生見愛瑠が表紙と巻頭グラビアを飾っている。

生見は、3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』でヒロインを務めるなど、活動の場を広げている。今回のグラビアは春を先取りした柔らかな日差しの下で撮影され、10ページにわたって展開。インタビューでは、同作へ向き合う真摯な姿勢を語っている。

生見は愛知県出身の24歳。ファッション誌『CanCam』（小学館）の専属モデルを務め、バラエティ番組で見せる親しみやすいキャラクターでも人気を集める。2021年の俳優デビュー以降、多数の作品に出演を重ねている。