日向坂46・宮地すみれ、20歳最初のソログラビア！私服風衣装でリラックスした姿見せる | RBB TODAY

5日に発売された『週刊少年チャンピオン』10号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、日向坂46の宮地すみれが登場している。宮地が同誌へ登場するのは、これで2度目となる。
宮地は現在、現在発売中の日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の選抜メンバーとして活躍中。誌面では、前回よりも洗練され、少し大人になった姿を披露している。
同号には特別付録として「両面BIGポスター」が付くほか、限定QUOカードが200名に当たるプレゼント企画も実施される。
宮地は「2回目、嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです！ 20歳最初のソログラビアです！ 前回登場のときから実はイメチェンしまして、前髪が重たくなりました。そんな私にも注目していてくださると嬉しいです…！」と喜びのコメントを寄せている。
日向坂46・宮地すみれの気品あふれる振袖姿も！20歳前後のアイドル8人の“今”を切り取ったフォトブックが発売 | RBB TODAY
菅原咲月表紙のフォトブック「20±SWEET」には、坂道、AKBのアイドルらが登場し、様々な魅力を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/22/241353.html続きを読む »
日向坂46・宮地すみれ「大人っぽい私を見てほしい」 『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビアに登場 | RBB TODAY
日向坂46・宮地すみれが表紙と巻頭グラビアを飾る『週刊少年チャンピオン』26号（秋田書店）が、5月29日に発売された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/29/230779.html続きを読む »