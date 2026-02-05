日向坂46・宮地すみれ、20歳最初のソログラビア！私服風衣装でリラックスした姿見せる | RBB TODAY

5日に発売された『週刊少年チャンピオン』10号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、日向坂46の宮地すみれが登場している。宮地が同誌へ登場するのは、これで2度目となる。



『週刊少年チャンピオン』10号 Ⓒ秋田書店ⒸSeed & Flower合同会社ⒸTakeo Dec.

宮地は現在、現在発売中の日向坂46最新シングル「クリフハンガー」の選抜メンバーとして活躍中。誌面では、前回よりも洗練され、少し大人になった姿を披露している。



『週刊少年チャンピオン』10号 Ⓒ秋田書店ⒸSeed & Flower合同会社ⒸTakeo Dec.

同号には特別付録として「両面BIGポスター」が付くほか、限定QUOカードが200名に当たるプレゼント企画も実施される。



『週刊少年チャンピオン』10号 Ⓒ秋田書店ⒸSeed & Flower合同会社ⒸTakeo Dec.

宮地は「2回目、嬉しい気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです！ 20歳最初のソログラビアです！ 前回登場のときから実はイメチェンしまして、前髪が重たくなりました。そんな私にも注目していてくださると嬉しいです…！」と喜びのコメントを寄せている。