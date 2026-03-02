齊藤京子、肩あらわなオフショルドレス姿！曲線美に漂う女優の貫禄 | RBB TODAY

元日向坂46のメンバーで女優の齊藤京子が1日、自身のインスタグラムを更新。大胆に肩を露出したドレス姿を公開し、注目を集めている。

齊藤は、木村拓哉主演の映画『教場 Requiem』の大ヒット御礼舞台挨拶に出席した際の、

オフショット画像を投稿。肩から胸元にかけて大胆に露出したオフショルダーデザインで、スパンコールが散りばめられたモノトーンのマーメイドドレスを身にまとっている。

ボディラインに沿ったシルエットが美しい一着で、なめらかな曲線美が際立つ装い。シックな色合いながらも存在感は抜群で、女優としての貫禄がにじむ仕上がりとなっている。

先月20日に公開された同作は、興行収入10億円を突破し、観客動員数72万人を記録する大ヒット。作品への注目度の高さとともに、警察官を志す生徒役を演じた齊藤の存在感も改めて際立つ形となった。



※齊藤京子、肩あらわなオフショルドレス姿！（齊藤京子の公式Instagramより）