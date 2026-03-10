乃木坂46、41stシングルアンダー楽曲センターが岡本姫奈に決定！本日より先行配信スタート | RBB TODAY

10日、乃木坂46が4月8日にリリースする41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ?」に収録されるアンダー曲のタイトルが、「愛って羨ましい」に決定。同楽曲は、3月17日からぴあアリーナ MMで3日間開催されるアンダーライブに先駆け、同日より先行配信もスタートした。アンダーメンバーのフォーメーションセンターは、5期生の岡本姫奈が務める。

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」TYPE-A

また、昨日には同シングルのジャケットアートワークも公開されており、乃木坂46の王道を行くビジュアルとなっている。

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」TYPE-B

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」TYPE-C

同作は、初回仕様限定盤（TYPE-A～D）と通常盤で発売される 。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーと、各TYPE別35種からランダムでメンバー生写真1枚が封入される。価格は初回仕様限定盤が2000円（税込）、通常盤が1200円（税込）。

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」TYPE-D

乃木坂46「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」通常盤

乃木坂46は2026年も精力的にライブ活動を展開する。3月15日の国立代々木競技場第一体育館を皮切りに、3月17日から19日にぴあアリーナ MM、4月3日にKアリーナ横浜、5月19日から21日には東京ドームでの公演を予定している。さらに6月から8月にかけては、福井県、神奈川県、北海道、広島県、大阪府、宮城県、福岡県、東京都の各地を巡るツアーを開催する。