 えなこ、季節感たっぷりのカレンダーブックを本日発売！“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

えなこ、季節感たっぷりのカレンダーブックを本日発売！“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ一冊に

エンタメ グラビア
注目記事
『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
  • 『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
  • 『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
  • 『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
  • 『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
  • 『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

　19日、コスプレイヤー・タレントとして活躍するえなこのスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』（秋田書店）が発売された。


『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

　同作は、週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回飾っているえなこが、「まだ見せていない魅力」をたっぷりと詰め込んだ一冊。各月をイメージした撮り下ろしカットに加え、暦の入っていない写真のみのスペシャルページも多数収録されており、グラビアフォトブックとしても楽しめる構成となっている。

『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店
『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

　紙版には特典として「ふろくブロマイド（全4種のうち1枚）」が封入され、電子版には特典アザーカット60ページが付属する。

　えなこは「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ満載です。ファンの皆さんから『カレンダーブック出さないの？』という要望が結構ありまして、要望にお応えしたくて発売させていただきました！」とコメントを寄せている。

『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

　発売を記念して、2月22日18時30分からはオンラインサイン会が開催される。詳細と申し込みは「MUVUS」公式サイトにて。なお、同日に書泉ブックタワーで開催予定の「お渡し会」（第1部14時～／第2部15時30分～）は、既に完売している。

　同作の判型はA4判で、本体価格は2200円（税別）。オリジナルチェーン購入特典として、セブンネットショッピング、ヨドバシ.com、楽天ブックス、タワーレコード、三洋堂書店、HMVにて、それぞれ絵柄の異なるブロマイド1種が用意されている。


えなこ、2026年の干支「午」グラビア！馬耳つけたランジェリー姿に | RBB TODAY
画像
えなこが「週チャン」最多24回表紙登場し、ポスターやQUOカード企画も実施された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241566.html続きを読む »

えなこ、リボンに包まれたセクシーカット！可愛すぎるクリスマスグラビアを公開 | RBB TODAY
画像
えなこが冬の笑顔とロマンチックな姿を披露し、特典には限定クリアファイル、ポスター、DVDが付属されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/12/240890.html続きを読む »

えなこカレンダーブック2026.4～2027.3【電子特別版】 (AKITA DXシリーズ)
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

えなこ デジタル写真集 PLAYER (YK PHOTO ALBUM)
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top