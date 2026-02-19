えなこ、季節感たっぷりのカレンダーブックを本日発売！“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY

19日、コスプレイヤー・タレントとして活躍するえなこのスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』（秋田書店）が発売された。



『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

同作は、週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回飾っているえなこが、「まだ見せていない魅力」をたっぷりと詰め込んだ一冊。各月をイメージした撮り下ろしカットに加え、暦の入っていない写真のみのスペシャルページも多数収録されており、グラビアフォトブックとしても楽しめる構成となっている。

『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

紙版には特典として「ふろくブロマイド（全4種のうち1枚）」が封入され、電子版には特典アザーカット60ページが付属する。

えなこは「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ満載です。ファンの皆さんから『カレンダーブック出さないの？』という要望が結構ありまして、要望にお応えしたくて発売させていただきました！」とコメントを寄せている。

『えなこカレンダーブック2026.4〜2027.3』撮影：藤本和典（C）秋田書店

発売を記念して、2月22日18時30分からはオンラインサイン会が開催される。詳細と申し込みは「MUVUS」公式サイトにて。なお、同日に書泉ブックタワーで開催予定の「お渡し会」（第1部14時～／第2部15時30分～）は、既に完売している。

同作の判型はA4判で、本体価格は2200円（税別）。オリジナルチェーン購入特典として、セブンネットショッピング、ヨドバシ.com、楽天ブックス、タワーレコード、三洋堂書店、HMVにて、それぞれ絵柄の異なるブロマイド1種が用意されている。