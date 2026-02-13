磯山さやか、「2026年卓上カレンダー」発売決定！艶やかな表情の表紙カット公開 | RBB TODAY

俳優でタレントの磯山さやかが、3月14日に『磯山さやか 2026.4-2027.3 卓上カレンダー』（ハゴロモ）を発売する。13日、表紙ビジュアルが公開され、予約受付が開始された。

公開された表紙ビジュアルは、艶やかな雰囲気とヘルシーな美しさを兼ね備えたカットが採用された。誌面には、昨年11月に発売された『2026年1月始まり壁掛けカレンダー』に入りきらなかった未公開カットや、卓上版でしか見られない限定衣装のカットを掲載。多彩な表情をとらえた写真で構成された内容となっている。

なお、発売記念イベントの開催も予定されており、詳細は決まり次第発表される。商品は全国のネットショップや書店にて順次予約受付を開始しているが、楽天ブックス、セブンネットショッピング、fanmityなどの主要販売先は発売記念イベントの対象外となる。カレンダーはA5ヨコサイズ・26ページの仕様で、デスク周りに置きやすく日常使いしやすい一冊となっている。