元HKT48・松本日向の“大人な美しさ”と“等身大の可愛らしさ”を凝縮！最新デジタル写真集が本日リリース | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
元HKT48・松本日向の“大人な美しさ”と“等身大の可愛らしさ”を凝縮！最新デジタル写真集が本日リリース

　19日、元HKT48・松本日向の最新デジタル写真集『LUMINOUS』（ワニブックス）の配信が開始された。

書影／松本日向 デジタル写真集『LUMINOUS』（撮影：下田直樹）（C）ワニブックス

　同作は、松本の大人な美しさと、愛嬌ある等身大の可愛らしさを追求した一作。シルバーのビキニでは綺麗かつかっこよく、シースルーのワンピースでは可愛く華やかな印象を見せるなど、全6種の異なる衣装ごとに違った魅力を感じることができる内容に仕上がっている。

　松本は大阪府出身の25歳。HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動中だ。現在はJLCオフィシャルサポーターを務めるほか、サンテレビ『ボートの時間！』にレギュラー出演している。

　価格は2,200円（税込）。Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの主要電子書店で購入可能だ。


《アルファ村上》

