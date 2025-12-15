池本しおり、“これまでにないセクシーさ”に挑戦した2nd写真集が発売決定！ | RBB TODAY

2026年3月26日、アイドルグループ・テラテラの池本しおりのセカンド写真集（ワン・パブリッシング）が発売される。

池本は「ミニグラ」（ミニマムだけどグラマラス）として知られるグラビアアイドルだ。約2年ぶりとなる同作は、タイのリゾート地・パタヤで撮影された。ビキニやランジェリーはもちろん、これまでのグラビアでは見せてこなかったセクシーさにも大胆に挑戦している。

池本は「タイを訪れるのは初めてですが、タイ料理が大好きなのでパッタイやガパオなどタイを感じられるご飯がいっぱい食べられて嬉しかったです」とコメント。撮影に向けて体作りにも励んでいたというが、直前には心境の変化もあったようで、「実は撮影が決まって筋トレや食事制限も頑張っていたんですけど、撮影2週間前ぐらいに急に何かがプチっと切れてしまい…ちょっと戻したというか(笑)、ふっくらとした方が可愛いのかな、頑張りすぎないのが自分らしいのかなと思って、等身大の自分のままで撮影しました(笑)」とエピソードを明かした。

見どころについて池本は「タイを感じさせる風景だったり、ファースト写真集よりかなり攻めたポーズをたくさんして、大人っぽい衣装も多かったところだと思います」と語っている。特に印象に残っているのが、初日に着用した水着だ。「背中からお尻にかけて透け透けの見たこともないような黒い水着は印象的で、これはホテルの敷地内で撮影したんですけど、他のお客さんに見られないようにすごく緊張しました(笑)」と撮影時を振り返った。

また、夜のプールでの撮影も思い出深かったようで「タイは暑いイメージがあったのに過ごしやすく涼しい気候だったので、夜になるとけっこう寒くて水の中でひたすら耐えてました(笑)。でも写真はとてもいい感じだったので、忘れられない撮影になりました(笑)」と語った。12月15日に23歳の誕生日を迎えた池本は「23歳らしい、ちょっと大人な池本しおりがたくさん詰まっている一冊になると思うので、発売まで楽しみに待っていてください!」とファンへ呼びかけた。

池本は兵庫県出身の23歳。2020年4月に『週刊ヤングジャンプ』の「制コレ'20」のファイナリストとしてグラビア活動を開始。同年8月発売『週刊プレイボーイ』で単独グラビアデビューを果たした。2021年1月からはアイドルグループ「テラス×テラス」としての活動も開始し、2025年にグループ名を「テラテラ」に改名した。