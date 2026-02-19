豊田ルナ、温泉旅館を舞台に大胆露出！デジタル写真集より誌面カット公開 | RBB TODAY

19日、「ミスマガジン2019」グランプリに輝いた豊田ルナのデジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 豊田ルナ「ぬくもりを感じる」』（扶桑社）が、好評発売中だ。同作の発売を記念し、誌面カットが公開された。



撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：花房みなみ スタイリング：田中陽子

豊田は埼玉県生まれの23歳。各誌でグラビアを飾るほか、2021年には『ウルトラマントリガー』（テレビ東京系）のヒロイン役を務め、俳優としても脚光を浴びた。2024年にはアイドルグループ「AND CaaaLL」を結成するなど、精力的に活動している。



今回公開された誌面カットでは、フォーマルジャケットとタイトなニットインナーをまとい、美しいボディラインとミステリアスな表情を披露。また、温泉旅館を舞台にしたカットでは、浴衣の帯がほどけ、一見するとすべてが露わになったかのようなドキッとする場面も演出されている。



実際にはベージュのチューブトップビキニを着用しており、湯気が立つ露天風呂では大胆なポージングを見せている。「ぬくもりを感じる」というテーマのもと、豊田の持ち味である美貌と表現力が存分に発揮された一冊となっている。