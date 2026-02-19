ひなた坂46・上村ひなの、16thシングルライブで涙の座長挨拶！「自分のこれまでの人生を誇りに思いました」 | RBB TODAY

2月17日、18日の2日間にわたって、TOYOTA ARENA TOKYOで「16th Single ひなた坂46 LIVE」が開催された。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

ひなた坂46は、日向坂46のシングル表題曲を歌う選抜メンバー以外の14人が参加するアンダーグループで、13thシングル以来9ヶ月ぶりのライブとなる今回は、全楽曲を全員で歌唱した。さらに1日目、2日目でセンターを入れ替えるという試みを取り入れた。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

オープニングでは、ピンク色のうさぎの着ぐるみがアリーナに登場。ファンに手を振りながら、持っている風船を手渡すなどしてコミュニケーションを取る。ステージに上がったうさぎから現れたのは、今回のひなた坂46ライブの座長を務める上村ひなのだ。「ひらがなライブ、はっじまるよー！」という掛け声で、いよいよライブがスタートした。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

1曲目は、上村がセンターを務める「Am I ready?」。メインステージに揃ったメンバーたちは、上村の好きなうさぎをモチーフにしたダンスをかわいらしく踊った。次は竹内希来里がセンターに立って「友よ 一番星だ」。アリーナ中央に設けられた横長のステージいっぱいに広がって元気に歌った。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

そして下田衣珠季センターの「Dash&Rush」。歪んだギターサウンドを軸にしたライブオリジナルのアレンジで、激しくパフォーマンスする。間奏では、曲名にちなんで下田が全力ダッシュを見せた。そのテンションをキープしたまま、平岡海月センターの「ソンナコトナイヨ」。ファンの「ソンナコトナイヨー！」というコールがアリーナに響き渡る。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

ここで最初のMC。ライブ前の円陣で、上村が着ぐるみを着たまま座長として大事な話をしたり、掛け声をかけていたというエピソードなどが語られた。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

MC終わりで、グループ最年少の坂井新奈がメインステージに登場。妹キャラの坂井らしいキュートなソロダンスをたっぷり見せる。そのまま坂井センターで「ホントの時間」を歌唱。そして五期生の蔵盛妃那乃をセンターにして、四期生曲「ブルーベリー&ラズベリー」。間奏ではひとりずつスポットライトが当てられ、特技や個性をいかしたソロダンスを披露した。

続いて、平尾帆夏センターの「Love yourself!」、鶴崎仁香センターの「川は流れる」。さらに大田美月センターで「君を覚えてない」と、穏やかな表情の楽曲が続く。さらに、片山紗希によるエモーショナルなソロダンスに続いて、「僕なんか」。片山をセンターに、気持ちの入ったパフォーマンスを見せた。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

MCでは、ここまでしっとりした曲が続いたことに触れて、山口陽世が「私が盛り上げないといけないと思うんですよ」と宣言。「アリーナ、声出せるかー！」と観客と声出しをした。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

その勢いで、激しいダンストラックから「ノックをするな！」。今ではめったに披露されない、けやき坂46（日向坂46の前身グループ）時代の人気曲を、上村ひなのをセンターにして激しく踊った。次は日向坂46最高難易度のダンスで知られる「ってか」。五期生の「天使枠」と言われる佐藤優羽が、クールな顔つきでセンターに立つと、その意外性にファンからは「おぉー」という声が上がった。 ステージが暗転すると、障子越しにシルエットが浮かび上がる。そして武術テイストのソロダンスを披露したのは、石塚瑶季だ。ひなた坂46名義で最初に作られた、グループを象徴する楽曲「錆つかない剣を持て！」を気迫を込めてパフォーマンスする。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

ここで雰囲気が一変。森本茉莉によるコミカルな寸劇から、「雨が降ったって」へ。カラフルな傘を手にして賑やかに歌う。さらに、山口陽世センターで「あの娘にグイグイ」。間奏では、「グイグイウェーブ」と銘打ち、会場全体でウェーブを作った。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

そして、上村ひなのが今回のひなた坂46への思いを涙ながらに語るVTRを経て、メンバーの代表として上村がマイクを取る。

「本日は、16枚目シングル、ひなた坂46ライブをご覧いただき、本当にありがとうございます。16枚目シングルでは、私、上村ひなのが、ひなた坂46の座長を務めさせていただきました。日向坂46は、もともとけやき坂46というグループでした。そこに私は加入させていただいて、いろいろなことがあり、先輩方がたくさんたくさん歴史を紡いできてくださり、日向坂46に改名しました。しばらくは全員選抜で、みんなで横一列で頑張っていました。今も横一列なのは変わりませんが、11枚目シングル『君はハニーデュー』から、私たちは選抜制になりました。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

きっと選抜制に対して、昔から応援してくださっている皆さんは特に、すぐには受け入れられなかったかと思います。だって、最近もし知ってくださった皆さんだったとしても、テレビで日向坂46ですって紹介される人たちの中に、自分の好きなメンバーがいないなんて、そりゃあ、とてもつらくなってしまうし。全員で日向坂46なのになぁって思う気持ちが、私たちにもあります。だけど、ありがたいことに、たくさんのメンバーが加入してくれて、個性あふれる、層の厚いみんなが集まってくれたからこそ、今まで通り全員でっていうのはなかなか難しくなってきてしまいました。

でもね、ひらがなっていうこーんなに素晴らしい場所に私は今回来ることができて、自分のこれまでの人生を誇りに思いました。すごく大げさに感じるかもしれないけど、それくらいとっても大きな感情、うん、特に大きかったのは幸せ。全身で感じられるリハーサル期間、そしてライブでした。

5（five）だった時とは、もちろん、ひなた坂46は全く別のものです。だけど全くってことではなくて、私たちの心の中には、先輩たちが残してくださったたくさんのイズムというか、人を思いやる気持ち、おひさまの皆さんを大切にする気持ち、メンバーみんなのことを思う気持ち、それはずーっと五期生までしっかり受け継がれていて、消えていないんだなっていうことを、私は今日、今このステージに立って強く感じています。

私は、選抜にもひらがなにも境界線はないと思っています。線なんてもともと引かれていないんです。だから、みんなのことがとにかく仲間だと思っているし、大好きで。そんなの当たり前だよって皆さんもいるかもしれないけど、やっぱり選抜、ひらがなって言葉だけ聞いてしまうとね、なかなかみんなでひとつっていうイメージが持ちづらい方もいらっしゃったかなと思うんですけど。私たちひらがなひなたがこうしてライブを頑張ることによって、今日多分、ひらがなひなたにはこーんなにたくさんの主役がいるんだってことを皆さんに知っていただけたかと思います。

みんな主役だったでしょ（拍手）。ありがとうございます。今ここにきているメンバーだけでなく、選抜メンバーというか、メンバーですね！ 日向坂46のメンバーは、まだまだたくさんいます。そのみんなもひとりひとり、主役で、主役の集まりが日向坂46だと私は思っています。そんな当たり前のことですけど、改めて気づけた。心の底から思えたっていうのが、私の人生のとーっても大きな財産になりました。今日で、ひらがなライブ、16枚目のひらがなライブが終わってしまうことがとっても寂しいです。

リハーサル期間、本当にたくさん練習して、人それぞれ抱えることも違ったし、大変なことがあったけど、みんなで頑張ってきましたね。ね。こうして今ひとりで喋っているわけじゃなくて、13名の心強いみんな。そして今日はステージ上にはいないけど、メンバーのみんな。もっと言えば、ご卒業された先輩方。みんなの気持ちが、私についてきてくださっているような感じがして、なんだかすごい心強いです。うん。

だし、一番はやっぱりおひさま（日向坂46のファンの総称）の皆さんの存在。本当に温かくて、ここでだったら、ライブでだったら、私たち何だって叶えられそうな気がするって。そういう根拠のない自信、根拠のない自信を持てるアイドルって、日向坂46って本当に素晴らしいなと思います。

ちょっと終わってしまうのがね、名残惜しくて、ちょっと長めに喋ってるんですけど。そうなの、実はね、ゆっくり話させていただきました。ちょっと最後に伝えたいことが1個だけあって。（後ろのメンバーの方に振り向いて）みんな大好きだよ。ありがとう（拍手）。せーの、（全員で客席に向かって）大好きー。この気持ちぜーんぶ込めて、最後にこの曲を歌わせてください。それでは聴いてください。『君と生きる』」

本編最後の楽曲は、16thシングルに収録されている今回のひなた坂46のオリジナル曲「君と生きる」。大切な人と歩む人生を歌った感動的な曲で、何人かのメンバーの頬には涙が流れていた。

アンコールでは、上村の「また来ちゃったー」という珍しく弾けた言葉とともに、全員でステージに登場。先程「ってか」のセンターを務めた佐藤優羽は、「振りを覚えることがすごく不安だったんですけど、先輩方も同期もすごく優しくて、たくさんのことを教えてくれたので、ここのステージに立つことができました」と語った。また、平尾帆夏はこのひなた坂46のライブの温かい雰囲気について、「本当に今回、ひなのさんが座長だったからこそのライブになりましたし、本当に感謝でいっぱいです」と伝えた。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

そして全員で「知らないうちに愛されていた」を歌唱。笑顔で観客とシンガロングして、幸福感に満ちた空気を作り出した。ここでメンバーはステージを後にするが、この日は鳴り止まぬダブルアンコールに応えて、再びステージに登場。マイクをオフにして、地声で「本日は本当にありがとうございましたー！」と、観客に感謝の言葉を伝えた。



日向坂46「16th Single ひなた坂46 LIVE」ⒸSeed & FlowerLLC

最後に「君と生きる」をもう一度歌った後、再び全員で「おひさま、愛してるよー！」と地声で叫び、このメンバー編成では最初で最後となるひなた坂46のライブを終えた。