一ノ瀬瑠菜の透明感＆大人びた表情を詰め込んだ一冊！「卓上カレンダー2026」発売決定 | RBB TODAY

3月7日、グラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜が『卓上 一ノ瀬瑠菜 2026.4-2027.3 カレンダー』（わくわく製作所）を発売する。

同カレンダーは、一ノ瀬の“透明感”とふとした瞬間にのぞく“大人びた表情”を毎月感じられる内容となっている。撮影は多彩な衣装とシチュエーションで行われた。窓辺の自然光に溶け込むラフなスタイルから、海辺で揺れる軽やかなワンピース、ビーチで映えるカラーのスイムウエアまで、バリエーション豊かな写真が収録されている。

仕様はA5サイズ28ページの卓上タイプで、価格は3,300円(税込)。また、発売を記念したイベントが3月8日、東京・渋谷にて開催される。