一ノ瀬瑠菜の透明感＆大人びた表情を詰め込んだ一冊！「卓上カレンダー2026」発売決定 | RBB TODAY

3月7日、グラビアアイドルの一ノ瀬瑠菜が『卓上 一ノ瀬瑠菜 2026.4-2027.3 カレンダー』（わくわく製作所）を発売する。
同カレンダーは、一ノ瀬の“透明感”とふとした瞬間にのぞく“大人びた表情”を毎月感じられる内容となっている。撮影は多彩な衣装とシチュエーションで行われた。窓辺の自然光に溶け込むラフなスタイルから、海辺で揺れる軽やかなワンピース、ビーチで映えるカラーのスイムウエアまで、バリエーション豊かな写真が収録されている。
仕様はA5サイズ28ページの卓上タイプで、価格は3,300円(税込)。また、発売を記念したイベントが3月8日、東京・渋谷にて開催される。
一ノ瀬瑠菜、水着姿で18歳らしいフレッシュな魅力炸裂！『FLASH』最新号の表紙を飾る | RBB TODAY
一ノ瀬瑠菜が『週刊FLASH』最新号で初表紙を飾り、18歳らしい魅力を表現した水着グラビアが話題。写真集も好評。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231420.html続きを読む »
一ノ瀬瑠菜、18歳になってこんなに大人っぽく…水着グラビアで放った“新たな魅力”！ | RBB TODAY
9日発売の『ボム』6月号（ワン・パブリッシング）に、一ノ瀬瑠菜が登場。限定版の表紙＆付録ポスターを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229497.html続きを読む »