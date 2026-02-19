長野の飲酒運転隠蔽事件に“既視感”…酷似している韓国芸能人の手法、法改正にまで発展 | RBB TODAY

長野県中野市で発生した飲酒運転事故が、法治国家の根幹を揺るがす「悪質な隠蔽工作」として波紋を広げている。

事故後に駆け付けた警察官の目の前で缶チューハイを煽り、事故時の飲酒を隠蔽しようとした男の行動。

実はこの手口、韓国有名芸能人の手口と非常に似通っているのだ。

事件が起きたのは2026年1月30日夜。長野県中野市の県道で、36歳の自営業の男が運転する車が対向車線にはみ出し、正面衝突事故を起こした。

被害者が通報し、現場に警察官が駆けつけた際、男はすでに酩酊状態であったという。しかし、男は警察官の制止を振り切り、その場で缶チューハイ1本を飲み干した。さらに、所持していた酒が警察官の頭にかかったとして、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されている。

警察は、この現場での飲酒が事故当時の飲酒の有無を分かりにくくする目的だった可能性もあるとみている。過失運転致傷に加え、「アルコール等影響発覚免脱罪」の疑いでも再逮捕した。

韓国を揺るがした事件との奇妙な一致

この「事故の直後に追加で飲酒し、正確なアルコール濃度の測定を不能にする」という手口は、歌手キム・ホジュンが2024年に起こした事件に非常に似ている。

人気トロット歌手だったキム・ホジュンは2024年5月、飲酒運転中にタクシーと衝突し、逃走。直後にマネージャーを身代わりとして出頭させただけでなく、自身は宿泊先に滞在し、コンビニで缶ビールを購入して飲んでいたと報じられている。

「事故のショックで、事故後に酒を飲んだ。運転当時は飲んでいなかった」

（写真提供＝OSEN）キム・ホジュン

この主張により、事故当時の正確な数値特定が困難になった可能性が指摘され、起訴段階では飲酒運転容疑は適用されなかった。この事件は韓国社会に大きな議論を巻き起こし、後に「キム・ホジュン防止法（事故後の追加飲酒を厳罰化する法案）」が可決される事態にまで発展したのだ。

しかし、現在の日本の法体系では、こうした隠蔽行為そのものが「免脱罪」という重い罪の対象となる。キム・ホジュン自身も、最終的には組織的な証拠隠滅や危険運転致傷などの罪で懲役2年6カ月の実刑が確定。2026年2月現在も服役中であり、仮釈放の申請も却下されるなど、厳しい社会的制裁を受けている。

「事故後に飲めば誤魔化せるはず」という浅はかな判断。だが、それは結果として自らの首を絞め、罪をより重くする選択に過ぎなかった。

中野市の事件の容疑者に対し、日本の司法がどのような判断を下すのか。日韓両国で起きた隠蔽行為に対し、社会の目は一段と厳しさを増している。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

