ATEEZ、米ビルボードチャートを席巻！新AL『GOLDEN HOUR：Part.4』でキャリアハイ更新 | RBB TODAY

ATEEZが、米ビルボードで圧倒的な勢いを見せている。

ATEEZは、2月6日にリリースした13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』で米ビルボードチャートを席巻し、グローバルな影響力の高さを証明した。

同作は、米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」で3位を記録。アメリカでの発売初週アルバム売上で自己最高記録を更新し、キャリアハイを達成した。特に、同チャートで1位を獲得した11thミニアルバムの初週売上を上回り、強豪アーティストがひしめく中で上位にランクインしたことから、グローバルファンの注目を集めている。

（写真提供＝OSEN）ATEEZ

さらに、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」でいずれも1位を獲得。「アーティスト100」では3位にランクインし、“トップクラスアーティスト”としての存在感を示した。

タイトル曲『Adrenaline』は、「ワールドデジタルソングセールス」と「ダンスデジタルソングセールス」で1位、「ホットダンス / ポップソングス」で10位にランクイン。さらに、収録曲『NASA』と『Ghost』も「ワールドデジタルソングセールス」でそれぞれ7位と10位を記録し、音源とアルバムの両方で圧倒的な人気を証明した。

16日に公開された収録曲『NASA』のパフォーマンスビデオも大きな反響を呼んでいる。同映像は公開直後にユーチューブ「ミュージックビデオトレンド」と「24時間以内に最も視聴されたビデオ」で1位を記録し、さまざまな国や地域のトレンドを席巻した。

このように、13thミニアルバムを通じてなおも沸騰する爆発的なエネルギーを証明したATEEZは、世界中の音楽ファンの“アドレナリン”を刺激しながら、各種グローバルチャートで快進撃を続けている。

なお、ATEEZは現在、アジア・オーストラリアツアー「IN YOUR FANTASY」を開催中。2月22日にシンガポール、3月3日にメルボルン、6日にシドニー、14日にマニラ、22日にクアラルンプール、28日にマカオ、4月4日にバンコクで、現地のファンと交流を続ける予定だ。

◇ATEEZ プロフィール

2018年10月に韓国で、翌2019年12月に日本でデビューした8人組K-POPボーイズグループ。メンバー個々のスタイルを強調したダンスパフォーマンスの実力や、他と一線を画すコンセプト、楽曲でグローバルな人気を誇る。2023年6月に韓国でリリースされたミニアルバム『THE WORLD EP.2 : OUTLAW』は、米ビルボード「ビルボード200」で初登場2位にランクインし、ビルボード・ジャパンの総合アルバムチャート「Hot Albums」では総合首位を獲得。同年12月1日にリリースされたフルアルバム『THE WORLD EP.FIN : WILL』は初動約170万枚を達成し、米ビルボード「ビルボード200」で1位を記録した。

