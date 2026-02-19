村重杏奈、艶リップ＆濡れ髪が色気漂うノンワイヤーブラ姿披露 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が19日、自身のInstagramを更新。自身がプロデュースするブランド「TOLEETY」のパープルのノンワイヤーブラを着用したショットを公開した。

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

投稿された写真には、艶のあるリップにヌーディーなメイクを合わせ、しっとりと濡れた髪が頬にかかるスタイルで登場。落ち着いた光に包まれた姿が、ぐっと大人びた表情を引き出している。

華やかさよりも素肌感と着心地を重視したノンワイヤーのランジェリーは、肩の力を抜いたヘルシーさと、にじむような色気を両立。柔らかなパープルが白肌に映え、思わず目を奪われる一枚となっている。

投稿では「最近、TOLEETY愛用者によく遭遇します」「結構デカめな声で」とユーモアたっぷりに報告し、「Total Beautyウィーク♡ 綺麗になるわよ！！！」「己の自己肯定感は己であげてやらないと！」と前向きなメッセージも発信。艶やかなビジュアルとともに、ブランドへの自信とポジティブな姿勢がにじむ投稿となっている。

