村重杏奈、艶リップ＆濡れ髪が色気漂うノンワイヤーブラ姿披露 | RBB TODAY

村重杏奈、艶リップ＆濡れ髪が色気漂うノンワイヤーブラ姿披露

村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
　タレントの村重杏奈が19日、自身のInstagramを更新。自身がプロデュースするブランド「TOLEETY」のパープルのノンワイヤーブラを着用したショットを公開した。

　投稿された写真には、艶のあるリップにヌーディーなメイクを合わせ、しっとりと濡れた髪が頬にかかるスタイルで登場。落ち着いた光に包まれた姿が、ぐっと大人びた表情を引き出している。

　華やかさよりも素肌感と着心地を重視したノンワイヤーのランジェリーは、肩の力を抜いたヘルシーさと、にじむような色気を両立。柔らかなパープルが白肌に映え、思わず目を奪われる一枚となっている。

　投稿では「最近、TOLEETY愛用者によく遭遇します」「結構デカめな声で」とユーモアたっぷりに報告し、「Total Beautyウィーク♡ 綺麗になるわよ！！！」「己の自己肯定感は己であげてやらないと！」と前向きなメッセージも発信。艶やかなビジュアルとともに、ブランドへの自信とポジティブな姿勢がにじむ投稿となっている。


村重杏奈、へそ出しコーデに反響 | RBB TODAY
画像
　タレントの村重杏奈が27日、海外で撮影されたとみられるオフショットを自身のInstagramで公開し、普段と違ったファッションスタイルが反響を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/28/243021.html続きを読む »

村重杏奈のもふもふ私服ショットにファン「癒される」「可愛すぎ」 | RBB TODAY
画像
村重杏奈がもふもふ私服や赤ドレス姿をInstagramで披露し、ファンから癒しやかわいいと称賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/241019.html?pickup_list_click=true続きを読む »

ViVi 2025年12月号特別版 　表紙：村重杏奈　付録：村重杏奈スペシャルピンナップ
￥920
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【電子版だけの特典カット付き】びびぐら　村重杏奈 (別冊ＶｉＶｉ)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
