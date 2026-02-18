池本しおりの“ミニマムだけどグラマラス”な魅力満載！タイ舞台の2nd写真集タイトルが『ほんとのしおり。』に決定 | RBB TODAY

3月26日に発売される、アイドルグループ「テラテラ」のメンバー・池本しおりの2nd写真集のタイトルが、『ほんとのしおり。』（ワン・パブリッシング）に決定した。あわせて、新たな先行カットも公開された。

同作は、タイのリゾート地・パタヤで撮影された。「ミニグラ」（ミニマムだけどグラマラス）として知られる池本のビキニやランジェリーカットをはじめ、大人の色気を感じさせるセクシーなカットを多数収録している。

池本は「2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に宿泊したお部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません（笑）」とコメントしている。

発売記念イベントは、3月29日11時30分からタワーレコード新宿店で、4月5日12時からHMV&BOOKS SHIBUYAで開催される。会場限定のレア特典チケットなども用意されている。