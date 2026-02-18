 池本しおりの“ミニマムだけどグラマラス”な魅力満載！タイ舞台の2nd写真集タイトルが『ほんとのしおり。』に決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

池本しおりの“ミニマムだけどグラマラス”な魅力満載！タイ舞台の2nd写真集タイトルが『ほんとのしおり。』に決定

エンタメ グラビア
注目記事
（先行カット）池本しおり2nd写真集『ほんとのしおり。』（C）ワン・パブリッシング
  • （先行カット）池本しおり2nd写真集『ほんとのしおり。』（C）ワン・パブリッシング

　3月26日に発売される、アイドルグループ「テラテラ」のメンバー・池本しおりの2nd写真集のタイトルが、『ほんとのしおり。』（ワン・パブリッシング）に決定した。あわせて、新たな先行カットも公開された。

　同作は、タイのリゾート地・パタヤで撮影された。「ミニグラ」（ミニマムだけどグラマラス）として知られる池本のビキニやランジェリーカットをはじめ、大人の色気を感じさせるセクシーなカットを多数収録している。

　池本は「2冊目の写真集のタイトルが『ほんとのしおり。』に決まりました。素の表情だったり自然なリラックスした姿の池本しおりが写真集にはたくさん収録されているので、これが“ほんとのしおり”だぞっていう意味が込められています。初写真集を発売したのが20歳で、今回が23歳ということで、少し大人になった今の等身大の私が詰まっていると思います。あと、パタヤで私が本当に宿泊したお部屋でも撮影していて、私のスーツケースとか私物もそのままだったので、そこにも“ほんとのしおり”が写ってるかもしれません（笑）」とコメントしている。

　発売記念イベントは、3月29日11時30分からタワーレコード新宿店で、4月5日12時からHMV&BOOKS SHIBUYAで開催される。会場限定のレア特典チケットなども用意されている。


池本しおり、“これまでにないセクシーさ”に挑戦した2nd写真集が発売決定！ | RBB TODAY
画像
池本しおりの2年ぶりの写真集はタイでの撮影で大胆なポーズや水着を披露し、成長と大人さを表現している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/15/241018.html続きを読む »

池本しおり、水色ビキニでグラビア撮！『週プレ』オフショにファン大興奮「永遠に見れる」 | RBB TODAY
画像
池本しおりが6日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に発売された『週刊プレイボーイ』No.3-4（集英社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/07/225700.html続きを読む »

池本しおり 1st写真集 すきなの？
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
池本しおりセカンド写真集（BOMB特別編集）
￥3,960
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top