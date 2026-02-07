 仮面ライダーヒロイン女優・星乃夢奈、自身初のカレンダーが発売決定！キュートな笑顔の表紙＆特典カット公開 | RBB TODAY
仮面ライダーヒロイン女優・星乃夢奈、自身初のカレンダーが発売決定！キュートな笑顔の表紙＆特典カット公開

　女優・モデルとして活躍する星乃夢奈の自身初となるカレンダー『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』（SDP）が3月17日に発売される。今回、表紙2種と特典カット3種が一挙公開された。

　星乃は北海道出身の21歳。2022年にテレビ朝日系『仮面ライダーギーツ』でヒロイン・鞍馬祢音／仮面ライダーナーゴ役を演じた。その後も、2025年にはMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ!!』、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『いつか、ヒーロー』、映画『君がトクベツ』『遺書、公開。』など数々の話題作に出演。現在は1月期のフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク!』、日本テレビ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン -脱獄まであと××日-』に出演中だ。

　今回発売される自身初のカレンダーのテーマは「Cutie Season 365」。「春夏秋冬、365日すべてがかわいく、かわいいけれど子供っぽすぎない」をコンセプトに、今の彼女らしさを等身大で切り取ることを意識した一冊となっている。作り込みすぎない自然体の表情を大切にし、肩の力が抜けた柔らかな雰囲気の中で、星乃の素顔に近い魅力を丁寧に写し出した。

　誌面は「鯉のぼり」「フルーツ」「サンタ帽」など、季節感のある衣装や小道具を取り入れながら構成されており、1月から12月まで、月ごとに異なる表情や空気感を楽しめるのも本作の特徴だ。“シンプルでかわいい”世界観の一貫性を大切にし、日常に自然と寄り添うカレンダーに仕上がっている。

表紙（限定版）『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　表紙は2種類展開。「通常版」は、透明感溢れる爽やかな世界観に包まれ、枕に顔を預けてこちらを見つめる星乃らしい抜群の笑顔が印象的なカット。一方「限定版」では、淡いオレンジのチークを取り入れたメイクと花を添えたカットで、可憐さの中にほどよい華やぎをプラス。自然な親しみやすさと、思わず目を引くインパクトある表情の両方を楽しめるビジュアルとなっている。

特典（HMV&BOOKS online他）『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』©SDP
特典（MAILIVIS）『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』©SDP
特典（SDP+）『星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3』©SDP

　購入者特典として、スペシャルフォト（全3種）を用意。作品の世界観をより近くで感じられる内容となっている。また、楽天ブックスにて直筆サイン受付期間内（2月7日19時から2月15日23時59分まで）に予約した購入者には、もれなく「直筆サイン入りカレンダー」が届けられる。

　初のカレンダー発売にあたり、星乃は「初めてカレンダーを出させていただきます！ 自然体な表情やその瞬間の空気感を大切にしながら撮影しました！ 毎日ふと目にしたとき、少しでも笑顔や癒しを届けられたら嬉しいです♡ 完成を楽しみに待っていてくださいっ！」と喜びのコメントを寄せている。

　なお、3月15日には東京で、3月28日には大阪で初の発売記念イベントも開催予定。「星乃夢奈カレンダー2026.4-2027.3」はB6サイズ（卓上ケース入り）、価格は2,750円（税込）。


《アルファ村上》

