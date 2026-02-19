 えなこ、本日発売のカレンダーブック“未収録カット”を披露！「海に行ったり、サンタになったり...」 | RBB TODAY
えなこ、本日発売のカレンダーブック“未収録カット”を披露！「海に行ったり、サンタになったり...」

　19日発売の『週刊少年チャンピオン』12号（秋田書店）で、えなこが表紙と巻頭グラビアを飾っている。

　同誌でのソロ表紙は今回で25回目。誌面には、同日発売のスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』から、未収録カットが掲載されている。

　えなこは「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと、季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ盛り沢山です」とコメントしている。なお、同誌には両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。


えなこ、季節感たっぷりのカレンダーブックを本日発売！“まだ見せていない魅力”を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY
画像
えなこの2026年度版カレンダーブックが発売され、季節感や未公開写真を楽しめる内容で、ファンの要望に応えた商品となっている
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/19/244129.html続きを読む »

えなこ、ベッドサイドで際どすぎる谷間見せ！ | RBB TODAY
画像
コスプレイヤーのえなこが水着や浴衣、レース羽織などで抜群のプロポーションと際どい谷間を披露し話題になっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/17/233514.html続きを読む »

えなこカレンダーブック2026.4～2027.3【電子特別版】 (AKITA DXシリーズ)
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊少年チャンピオン2026年12号 [雑誌]
￥391
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

