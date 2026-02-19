えなこ、本日発売のカレンダーブック“未収録カット”を披露！「海に行ったり、サンタになったり...」 | RBB TODAY

19日発売の『週刊少年チャンピオン』12号（秋田書店）で、えなこが表紙と巻頭グラビアを飾っている。

（表紙）『週刊少年チャンピオン』12号Ⓒ秋田書店 ⒸPP Enter Prise inc. Ⓒ藤本和典

同誌でのソロ表紙は今回で25回目。誌面には、同日発売のスクールカレンダーブック『えなこカレンダーブック2026.4～2027.3』から、未収録カットが掲載されている。

えなこは「海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと、季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ盛り沢山です」とコメントしている。なお、同誌には両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。