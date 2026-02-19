CLOSE YOUR EYESチャン・ヨジュン、横紋筋融解症で入院治療へ　今週のスケジュールを欠席【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループCLOSE YOUR EYESのチャン・ヨジュンが、健康上の理由によりスケジュールを欠席する。

2月19日、所属事務所UNCOREは「チャン・ヨジュンは最近、体調に異変を感じて病院を受診し、精密検査の結果『横紋筋融解症』と診断された」と発表した。

【注目】CLOSE YOUR EYES・日本人メンバーの“衝撃告白”

続けて「医療スタッフの見解によると、入院治療および経過観察が必要な状態と判断されたため、約1週間の入院治療を行う予定だ」とし、「今週予定されているスケジュールにはやむを得ず欠席となる。ファンの皆さまのご理解をお願いしたい」と説明した。

（写真提供＝OSEN）チャン・ヨジュン

最後に「当社はアーティストが十分な休息と治療を受けて速やかに回復できるよう最善を尽くす」と伝えた。

◇

UNCOREの公式コメント全文は、以下の通り。

こんにちは、UNCOREです。

当社所属アーティストCLOSE YOUR EYESのメンバー、チャン・ヨジュンの健康状態および今後のスケジュールについてご案内いたします。

チャン・ヨジュンは最近、体調に異変を感じて病院を受診し、精密検査の結果「横紋筋融解症」と診断されました。

医療スタッフの見解によると、入院治療および経過観察が必要な状態と判断されたため、約1週間の入院治療を行う予定です。

これに伴い、今週予定されているスケジュールにはやむを得ず欠席することとなりましたので、ファンの皆様にはご理解をお願い申し上げます。

関連する詳細事項は、各販売元を通じてご案内する予定です。

当社はアーティストが十分な休息と治療を受けて速やかに回復できるよう最善を尽くします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】美少年だらけ…CLOSE YOUR EYES、爽やかビジュ

■CLOSE YOUR EYES、新AL『blackout』“ハーフミリオン”達成

■【話題】CLOSE YOUR EYES、一部メンバーの“並行活動”が物議に