女子大生グラエンサー・ちーまき、ランジェリーずらして“美谷間”披露！ | RBB TODAY

“19歳”人気グラエンサー・ちーまき、白布に美ボディ包んだセクシーカットを披露！ | RBB TODAY
似鳥沙也加や福井梨莉華が表紙の水着グラビア誌『ENTAME 36℃』創刊号が発売され、多彩なモデルや写真集情報を掲載している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235750.html続きを読む »
“19歳”人気グラエンサー・ちーまき、水着紐ほどいて豊満な美バストをチラ見せ | RBB TODAY
『週刊SPA!』最新号でちーまきが表紙を飾り、魅力的な水着姿を披露。土田優空も初登場し、可愛いショットを掲載。さらに、吉瀬結がストーリー仕立てのグラビアに挑戦している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231411.html続きを読む »
9日に発売された『FLASH』最新号（光文社）に、人気グラエンサー・ちーまきが登場した。
ちーまきは福井県出身の19歳。2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たし、9月26日には1st写真集『ハニーバニー』（幻冬舎）が発売予定。昨年にN高等学校を卒業し、現在は大学に進学している。
同誌でちーまきはランジェリーをずらした大胆ショット、紫色のボーダー柄水着でふわっとした美ボディ輝くショットなどを披露している。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1カ月くらいは一人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っている。