女子大生グラエンサー・ちーまき、ランジェリーずらして“美谷間”披露！ | RBB TODAY

9日に発売された『FLASH』最新号（光文社）に、人気グラエンサー・ちーまきが登場した。

ちーまき(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎高橋慶佑

ちーまきは福井県出身の19歳。2023年、下着PR案件出演をきっかけに高校退学処分を受けて、ネット上で大きな話題を呼ぶ。同年グラビアデビューを果たし、9月26日には1st写真集『ハニーバニー』（幻冬舎）が発売予定。昨年にN高等学校を卒業し、現在は大学に進学している。

同誌でちーまきはランジェリーをずらした大胆ショット、紫色のボーダー柄水着でふわっとした美ボディ輝くショットなどを披露している。インタビューでは、最近始めた一人暮らしについて「最初の1カ月くらいは一人なのが寂しくて、ずっとホームシックでした」と本音を語っている。