嵐・松本潤が“幕末のカリスマ”松平容保役に！会津藩主としての威厳を感じるキャラクタームービーも公開 | RBB TODAY

18日、嵐の松本潤が山田裕貴主演ドラマ『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（TBS系）に出演することが発表された。今回、松本演じる会津藩主・松平容保のキャラクタームービーも公開された。

同作は、橋本エイジが漫画、梅村真也が原作を務める人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（コアミックス「ゼノンコミックス」刊）を原作とする初の実写化作品だ。3月26日、27日の2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”をTBS系にて地上波放送し、各夜の放送終了後からU-NEXTにて配信する。さらに、その後の物語を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”をU-NEXTにて独占配信し、毎週金曜に最新話を更新していく。

©橋本エイジ・梅村真也／コアミックス

松本が演じる松平容保は、滅びゆく幕府の運命を感じながらも敢えて京都守護職を引き受け、200年以上続いた江戸幕府の“最後の盾”として、時代に流されず自らの信念に従った名君として描かれる。

浪士の集まりに過ぎなかった近藤勇や土方歳三らを迎え入れ、正式に京都の治安維持を任せた人物であり、隊士たちにとっては絶対的な主君にして精神的支柱だ。土方を始めとする試衛館の面々は、松平容保と出会った時からその信念と覚悟、器の大きさに魅了され、大きく成長しながら運命を変えていく。また、容保は土方らにとって最大の宿敵である芹沢鴨からも一目置かれる一方で、容保自身も芹沢の実力を認め、清濁併せ呑んで懐に入れていく、まさに“幕末のカリスマ”である。

同作では、土方歳三が近藤勇という器と出会い、沖田総司、斉藤一といった強烈な個性を持った仲間たちと共に、歴史に名を刻む“新撰組”をいかにして作り上げていったのかが描かれる。岡田以蔵、田中新兵衛といった強敵、そして盟友であり宿敵でもある芹沢鴨、主君・松平容保らとの出会いによって、時代は大きく動き出す。

山田と松本による、熱くも切ない“魂の共鳴”も見どころとなる。NHK大河ドラマ『どうする家康』にて、主君・徳川家康と、その背中を生涯守り続けた最強の家臣・本多忠勝を演じきった二人。戦国時代を共に生き抜いた最強のタッグが、同作では幕末という時代の転換点において再び相まみえることになった。

松本は山田に対し「また一緒に芝居ができるのが楽しみでした。彼のお芝居はすごく引き込まれるし、刺激をもらえる人なのでやっていて楽しいですし、彼が主演で燃え滾る作品に出演できることが率直に嬉しいです。自分もこれまで先輩たちにしてもらってきたことが沢山あるので、今回自分に何ができるかすごく考えましたし、少しでも力になれたらと思います」と語った。

公開されたキャラクタームービーでは、藩主としての威厳と、時に見せる鋭い闘志を併せ持ち、土方を始めとする荒くれ者たちが「この人には敵わない」と感じる圧巻のオーラを放つ“幕末のカリスマ”松平容保を松本がドラマチックに体現している様が収められている。

チーフプロデューサーの森井輝氏は「新撰組という、個性の塊のような荒くれ者たちが、なぜ最後まで忠義を尽くしたのか。佇まいと気迫、生き様でその理由を証明する今回の松平容保という役を、遜色なく演じることの出来るキャストが必要でした。松本潤さんが現場に現れた瞬間、現場の空気が一変。そこには紛れもなく“会津の殿”がいました。松本さんが放つ圧倒的な存在感とその奥にある闘志が、この物語の背骨となってくれました。山田裕貴さん演じる土方歳三が、松本さん演じる容保公と対峙した際に見せた、心からの敬意と震えるような共鳴。それは二人のみならず、スタッフキャスト全員の魂に深く刻まれ、『ちるらん』という作品を創り上げる上での指針になったと思います」とコメントした。

※『ちるらん 新撰組鎮魂歌』3月26、27日放送/配信 松本潤 (松平容保)キャラクタームービー【TBS/U-NEXT】