 伊織もえ、サイケデリックなバーで可愛く挑発！“幻覚級BODY”を披露 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

伊織もえ、サイケデリックなバーで可愛く挑発！“幻覚級BODY”を披露

エンタメ グラビア
注目記事
撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS
  • 撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS
  • 撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS
  • 撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS
  • 撮影／佐藤裕之　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／江川美恵
  • 撮影／佐藤裕之　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／江川美恵
  • 撮影／高橋慶佑　ヘアメイク／小笠原菜瑠　スタイリング／田中陽子
  • 撮影／高橋慶佑　ヘアメイク／小笠原菜瑠　スタイリング／田中陽子

　17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号の表紙とグラビアに、人気コスプレイヤーの伊織もえが登場した。

撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS

　誌面では、サイケデリックなバーを舞台に、伊織もえがキュートに“挑発”する姿を披露。妖しいムードの中で“幻覚級BODY”を披露している。今回のグラビアを手がけた演出家のテリー伊藤は、「こんな子いたらいいのにな」とコメントを寄せた。

撮影／彦坂栄治　ヘアメイク／中村未幸　スタイリング／SHOCO　協力／bar FLOWERS

　伊織もえは2015年からコスプレイヤーとして活動し、国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊を超える。現在は、interfmの番組「伊織もえの電脳らじお」に毎週火曜22時から出演中だ。

撮影／佐藤裕之　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／江川美恵

　同号のグラビアには、現役看護師でもある真田まことも登場。誌面では、OLなど社会人経験のあるグラドルには落ち着きや色気がある――という“グラビアン”たちの見立てを踏まえつつ、真田はその典型だと紹介されている。対談も盛り上がり、気づけばダジャレ合戦になったという。真田まことは、写真集『スペルバウンド』（徳間書店）やDVD『魅せられて』（ラインコミュニケーションズ）が発売中。

撮影／佐藤裕之　ヘアメイク／KEIKO（renewal）　スタイリング／江川美恵

　また、「推し撮」コーナーには松島かのんが登場。4月に20歳の誕生日を迎える松島の“大人の魅力”に触れつつも、「まだ学生気分を見たい」というテーマのもと、マネジャーに扮して全力応援する企画となっている。

撮影／高橋慶佑　ヘアメイク／小笠原菜瑠　スタイリング／田中陽子

　松島かのんは2006年生まれ、愛媛県出身。「制コレ22」で準グランプリを受賞した。グラビアのほか、ショートドラマの主演やイメージガールも務める。20歳の誕生日に、2nd写真集（ワニブックス）を発売予定。

撮影／高橋慶佑　ヘアメイク／小笠原菜瑠　スタイリング／田中陽子

伊織もえ、最新デジタル写真集の未収録カットでかつてない“女神感”… | RBB TODAY
画像
国内外で活躍するトップコスプレイヤー・伊織もえが、8日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社／以下同）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/08/227741.html続きを読む »

伊織もえ、エモさ・可愛さ・妄想がてんこ盛りグラビア | RBB TODAY
画像
伊織もえがヤングアニマルの表紙＆グラビアに登場している。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/27/213692.html続きを読む »

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年1月20日・27日号（1799号） [雑誌]
￥650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

FLASHデジタル写真集　伊織もえ　Iori Trip
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top