伊織もえ、サイケデリックなバーで可愛く挑発！“幻覚級BODY”を披露 | RBB TODAY

17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号の表紙とグラビアに、人気コスプレイヤーの伊織もえが登場した。

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／SHOCO 協力／bar FLOWERS

誌面では、サイケデリックなバーを舞台に、伊織もえがキュートに“挑発”する姿を披露。妖しいムードの中で“幻覚級BODY”を披露している。今回のグラビアを手がけた演出家のテリー伊藤は、「こんな子いたらいいのにな」とコメントを寄せた。

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／SHOCO 協力／bar FLOWERS

伊織もえは2015年からコスプレイヤーとして活動し、国内外で活躍。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊を超える。現在は、interfmの番組「伊織もえの電脳らじお」に毎週火曜22時から出演中だ。

撮影／佐藤裕之 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／江川美恵

同号のグラビアには、現役看護師でもある真田まことも登場。誌面では、OLなど社会人経験のあるグラドルには落ち着きや色気がある――という“グラビアン”たちの見立てを踏まえつつ、真田はその典型だと紹介されている。対談も盛り上がり、気づけばダジャレ合戦になったという。真田まことは、写真集『スペルバウンド』（徳間書店）やDVD『魅せられて』（ラインコミュニケーションズ）が発売中。

撮影／佐藤裕之 ヘアメイク／KEIKO（renewal） スタイリング／江川美恵

また、「推し撮」コーナーには松島かのんが登場。4月に20歳の誕生日を迎える松島の“大人の魅力”に触れつつも、「まだ学生気分を見たい」というテーマのもと、マネジャーに扮して全力応援する企画となっている。

撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／小笠原菜瑠 スタイリング／田中陽子

松島かのんは2006年生まれ、愛媛県出身。「制コレ22」で準グランプリを受賞した。グラビアのほか、ショートドラマの主演やイメージガールも務める。20歳の誕生日に、2nd写真集（ワニブックス）を発売予定。