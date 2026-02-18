ドリカム、9年ぶりの新アルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』全7形態の詳細公開！クロミ＆ムーミンのコラボ盤も | RBB TODAY

DREAMS COME TRUEが2026年3月18日にリリースする、9年ぶり19枚目のオリジナルアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』。その全7形態の詳細な仕様が公開された。

DREAMS COME TRUE（Photo：Mikio HASUI）© DCT entertainment, Inc.

同作は、オープニングやエンディング、曲順、曲間、その繋がりに至るまでこだわった「ひとつなぎの音楽作品」として「まずはCDアルバムというカタチで伝えたい」とCDファーストでリリースされる。

『THE BLACK ◯ ALBUM』通常盤ジャケット写真

タイトルの背景には「ブラックホール」の概念がある。前作から9年間に発表されたシングル10曲と新曲4曲を含め、自由奔放に制作された楽曲群を1枚のアルバムに収めることは、まさに「音楽のブラックホール」のようなもの。全ての楽曲を吸い込み、反対側から「ひとつなぎの音楽作品」として放出するイメージが込められている。

DREAMS COME TRUE MOOMIN Special Collaboration盤

初回限定 クロミ盤

同作はドリカム37年のキャリアで初となる試みとして、貴重な映像作品やREMIX CDのバンドル盤、キャラクターコラボBOXなど、リスナーが自身の好みに合わせて選択できる全7形態で展開される。

CDアルバムのブックレットには、吉田美和の歌詩や貴重なレコーディングクレジットを掲載。アートディレクターにアンテナグラフィックベースの鷲見陽、写真家に蓮井幹生を迎え、全編ニューヨークで撮り下ろされた写真が使用されている。

「初回限定 ハワイ ライヴ盤」は、2015年に吉田美和の生誕を記念してハワイで開催されたライブ映像『DREAMS COME TRUE Special Live in Hawaii よしだみちゃん、生まれて飛び出てジャジャジャジャ~ン♪え、50?!』を収録。中村正人監修のもと新たに編集され、初のBlu-ray/DVD化となる。CDとBlu-ray、DVDの3枚組で、価格は9,900円（税込）。

初回限定 - ハワイ ライヴ盤 –ジャケット写真

「初回限定 アコ味 & オキナワ ライヴ盤」には、2021年の配信限定ライブ「Premium Acoustic-Mi Live Show」と、沖縄アリーナこけら落としイベントの一環として行われた「Okinawa Dream Sessions 2022」という、2つの貴重なライブ映像を収録。こちらも初のBlu-ray/DVD化となり、3枚組で価格は9,900円（税込）。

初回限定 – THE BLACKドリカムDISCO盤 –ジャケット写真

「初回限定 THE BLACK ドリカム DISCO盤」には、「フューチャー・ファンク」の韓国人プロデューサー／DJであるNight Tempoが、アルバム収録全曲をディスコバージョンにリアレンジしたREMIX CDが同梱される。CD2枚組で価格は7,700円（税込）。

「初回限定 クロミ盤」（数量限定生産）は、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」をフィーチャーしたBOXセットだ。CDアルバムに加え、クロミトートバッグと「TBA ミュージックチャーム」が特製クロミBOXに収納される。価格は8,800円（税込）。

「通常盤」は、CDアルバムに音源試聴用QRコードが封入され、価格は3,700円（税込）。

DCTgarden SHOPPING MALLおよびUNIVERSAL MUSIC STORE通販限定のBLACKなモリモリセット」は、前述の「ハワイ ライヴ盤」「アコ味 & オキナワ ライヴ盤」「THE BLACK ドリカム DISCO盤」の3形態を専用BOXケースに収めた豪華セットだ。ニューヨークで撮り下ろされたスペシャルミニフォトシートも付属し、価格は27,500円（税込）となる。

初回生産限定の「DREAMS COME TRUE MOOMIN Special Collaboration 盤」では、長年ファンの夢であった吉田美和とリトルミイ／ムーミンのコラボレーションがついに実現した。2025年に80周年を迎えたMOOMINとのタッグとなる。CDアルバム、MOOMINカラビナポーチ、「TBA ミュージックチャーム」が特製MOOMIN BOXケースに収納され、価格は7,700円（税込）。なお、3月から開催されるツアーのグッズでもコラボレーションが予定されている。

また、CD再生環境を持たないリスナーへの配慮として、全形態にスマートフォンで試聴可能な「TBA ミュージックチャーム」が同梱、あるいは「音源試聴 QRコード」が封入される。

さらに全形態共通の特典として「スペシャル抽選シリアルコード」を封入。 これには、「史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2027」チケット最優先予約申込（抽選）や、ツアー最終公演（横浜アリーナ）のチケット最終購入予約申込（抽選）、オリジナルグッズのプレゼント、ドリカムゆかりの地への招待など、豪華な特典が含まれている。

アルバム収録曲は全14曲。連続テレビ小説『まんぷく』（NHK総合）主題歌でありゲーム「太鼓の達人」でも親しまれた「あなたとトゥラッタッタ♪」、富野由悠季総監督による劇場版『Gのレコンギスタ』テーマソング「G」、ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）主題歌「BEACON」などの既発曲は、全曲新録パートを追加した「TBA Version」として収録される。これらに加え、『首都圏ネットワーク』（NHK総合）テーマソング「東京 magic hour」をはじめとする新曲4曲が収められる。

同作を携えたコンサートツアー「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM」は、3月21日の横浜アリーナ公演を皮切りに、9月27日の横浜アリーナ公演まで全国各地で開催される予定だ。