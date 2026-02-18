「人類の平和のために免許NG」だったBTS・RM、ついに運転席へ…ドライブ初公開にファン騒然 | RBB TODAY

BTSのRMが免許取得後に自らハンドルを握る姿を公開し、ファンに爽やかな笑いを届けた。

RMは2月18日、自身のインスタグラムに「笑って生きましょう #自分でもウケる」というコメントとともに、自動車を運転中の短い動画を投稿した。

映像の中でRMは運転席に座り、余裕のある様子でハンドルを操作しながらドライブを楽しんでいる。

これまでRMは、BTSメンバーの中で唯一、運転免許を持っていないことで知られていた。普段から物をよく失くしたり壊したりする癖があることから、ファンの間では「人類の平和のためにRMの免許取得には反対する」という冗談まで飛び交っていたほどだ。

RM自身も、過去のインタビューなどで免許を持っていないことを何度も明かしてきた。

しかしRMは昨年12月、長年のトラウマを克服し、普通自動車免許を取得したことを伝え、話題を呼んだ。免許取得から約2カ月後に公開された今回の走行動画では、終始明るい笑顔で、運転そのものを満喫している様子がうかがえる。

特に、自分が運転している姿が本人にとっても新鮮でおもしろいのか、「自分でもウケる」というハッシュタグを添え、RMらしい率直で親しみやすい魅力を見せた。

RMが所属するBTSは、3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』の発売を控えている。翌21日には、光化門広場で大規模なカムバックライブを開催する予定だ。

完全体でのカムバックを控えるなか、こうした何気ない日常の共有も、ファンにとっては大きな癒やしになっている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

