田中美久、美ボディ際立つ写真集オフショ！「スタイルすごい！」「大人っぽ！」 | RBB TODAY

14日、元HKT48でタレントの田中美久が自身の公式インスタグラムを更新。3月9日に発売される3rd写真集『ぜんぶ、ほんと』（集英社）のオフショットを公開した。

田中は「#田中美久3rd写真集 ぜんぶ、ほんと。ポルトガルでのオフショットカット」とつづり、撮影地・ポルトガルでの未公開カットを投稿。「バレンタインなので少し甘いオフショをお届けっっ」とコメントを添え、胸元に繊細なレースがあしらわれたグレーのボディスーツ姿を披露した。



田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます



公開された写真は、アンティークな雰囲気の花柄ソファに横たわり、アンニュイな表情を浮かべるカットや、すらりと伸びた美しい脚が際立つ全身ショットなど。さらに、石造りのバルコニーで柱に寄りかかり、青空の下で抜群のスタイルを見せるカットも公開されている。いずれも田中の大人っぽい魅力と、メリハリのある“美ボディ”を堪能できるショットとなっている。

この投稿にファンからは「毎日追うのが幸せです！！」「どんどん綺麗になるね！」「スタイルすごい！」「大人っぽ！」「本当に可愛すぎます！」など、絶賛するコメントが寄せられている。